Romano révèle que Conte a demandé une concession majeure pour « reconstruire » Tottenham

Le gourou des transferts de football Fabrizio Romano a révélé les assurances que Tottenham a données au nouveau manager Antonio Conte alors qu’il s’apprête à changer les choses au club.

Le joueur de 52 ans a remplacé Nuno Espirito Santo le 2 novembre. Nuno a toujours ressemblé à un manager de secours et a payé le prix d’un début de campagne décevant. Après avoir remporté leurs trois premiers matchs de haut niveau, les Londoniens du nord ont perdu les trois suivants, encaissant neuf buts et en marquant un.

Ils ont réussi à en gagner quelques-uns, mais une défaite 1-0 contre West Ham et un revers 3-0 à domicile contre Manchester United ont été la goutte d’eau. Conte a été accéléré au stade Tottenham Hotspur. Et il a supervisé un match nul et vierge avec Everton lors de son premier match.

L’Italien était également dans la pirogue alors que les Spurs ont battu Vitesse 3-2 en Europa Conference League. Ils occupent la neuvième place du classement de l’élite et sont à six points de Liverpool, quatrième.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Il y a beaucoup de travail pour Conté faire et Daniel Levy va le soutenir sur le marché des transferts. Mais, selon Romano, les exigences de l’ancien patron de Chelsea vont au-delà des seules caisses du club.

« Bien sûr, l’argent est important. Il s’agit de son contrat, de son salaire, de l’argent à dépenser sur le marché », a-t-il déclaré sur le podcast Here We Go. « Mais c’est une question de pouvoir. Il veut avoir le pouvoir de dire : « J’ai besoin de ces joueurs pour gagner ».

« Ce pourrait être un joueur de haut niveau, ce pourrait être un jeune joueur, ce pourrait être un vieux joueur d’une valeur de 2 millions d’euros, mais il a besoin de ce genre de joueurs et de ce genre de pouvoir. Et c’est ce que Tottenham lui a garanti.

« Alors maintenant Conte et [Fabio] Paratici sera ensemble pour reconstruire Tottenham, je suis sûr qu’en janvier Tottenham fera quelque chose sur le marché des transferts.

Conte ne fait pas de prisonniers

Les joueurs de Tottenham remarqueront un changement radical dans la façon dont l’entraînement se déroule. L’approche décontractée de Nuno a été remplacée par un homme qui n’accepte rien de moins que le meilleur de tout le monde.

Conte est un dur à cuire qui exige le respect de ses joueurs – et l’obtient généralement. Il est également un excellent manager et doit travailler sa magie pour faire avancer les Spurs dans la bonne direction.

Leur prochaine tâche sera d’accueillir Leeds United de Marcelo Bielsa dans la capitale. Ce match a lieu le dimanche 21 novembre après la fin de la trêve internationale.

LIRE LA SUITE: La Juventus a dit de « faire attention » alors que le complot de Tottenham pour la star en forme Conte et Paratici s’accordent sur