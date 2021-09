Romano révèle que les clubs sont intéressés par un as d’Arsenal “intouchable”

in

Le journaliste Fabrizio Romano affirme que plusieurs équipes sont intéressées par un ailier d’Arsenal considéré comme “intouchable” par le club.

Les Gunners ont connu un début difficile pour la campagne 2021-22, remportant trois défaites consécutives en Premier League en août. Ils ont depuis marqué le pas avec une victoire 1-0 sur Norwich City, grâce au vainqueur à la 66e minute de Pierre-Emerick Aubameyang.

Directeur Mikel Arteta espère que ce résultat peut être le début d’une reprise de la forme. Les Gunners ne concourront pas en Europe cette saison et peuvent donc se concentrer entièrement sur les compétitions nationales, telles que la ligue, la FA Cup et la Carabao Cup.

Un certain nombre de joueurs étaient liés à la porte de sortie cet été, dont Aubameyang et son collègue attaquant Alexandre Lacazette.

Peut-être plus surprenant, Romano dit que Arsenal récemment reçu des demandes de renseignements sur l’ailier anglais Bukayo Saka.

“Certains clubs commencent à approcher Bukayo Saka, Arsenal le considère comme intouchable”, a déclaré Romano au podcast Here We Go.

“Ils prévoient de s’appuyer sur des joueurs comme Saka également pour les prochaines années.”

Bien que le gourou des transferts ne nomme pas d’équipes spécifiques, il est probable qu’elles soient de haut calibre. Saka a été un artiste remarquable pour Arsenal pendant quelques années difficiles et est l’un de leurs atouts les plus précieux. Il a réussi sept buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.

La position de transfert d’Arsenal signifie que Saka ne quittera probablement pas les Emirats de si tôt. Sa vente entraînerait un tollé de la part des fidèles du club.

Le joueur de 20 ans a joué pour l’Angleterre au Championnat d’Europe de cet été. Il a fait quatre apparitions pour les Three Lions alors qu’ils atteignaient la finale à Wembley.

Cependant, ce n’était pas la nuit de Saka puisqu’il a raté le penalty crucial contre l’Italie de Roberto Mancini.

Arsenal nommé dans la course Wonderkid

Arsenal s’est engagé dans la course à La dernière starlette allemande Florian Wirtz, selon les rapports.

Wirtz est un milieu de terrain offensif adolescent qui a participé aux trois matchs de l’Allemagne pendant la trêve internationale.

Le média espagnol Fichajes écrit qu’Arsenal espère le recruter du Bayer Leverkusen, aux côtés de ses rivaux Manchester United.

Le Bayern Munich, champion en titre de la Bundesliga, et le Borussia Dortmund, tenant du DFB-Pokal, sont également intéressés.

