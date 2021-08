Romantique! Demi Rose captive les fans entre bougies et peignoir

in

Romantique! Demi Rose impressionne les fans avec des bougies et un peignoir | Instagram

Cette coquette maquette Née au Royaume-Uni, elle s’est démarquée dans le monde d’Internet grâce à sa silhouette, surtout lorsqu’elle s’en vante sur ses réseaux sociaux, récemment Demi Rose est apparue préparée pour un rendez-vous romantique, sûrement où elle est entourée de bougies dans un repas en chambre.

Demi Rose Elle semble être dans une grotte à cause de l’endroit où elle est due aux murs que l’on voit en arrière-plan de l’image, il ne fait aucun doute que la célébrité coquette a tendance à parfaitement choisir les décors où elle exhibe son flirt et sa frappe courbes.

La mannequin de 26 ans est assise par terre sur une sorte de tapis moelleux, en raison de la position dans laquelle elle est assise elle la porte énormes charmes, le peignoir en satin qu’elle porte tombe un peu de ses épaules.

Demi Rose était probablement dans une sorte de salle spirituelle, où nous avons également trouvé quelques objets qu’elle utiliserait sûrement pour méditer car elle est fascinée par ce type d’activités.

La robe qu’il porte a quelques détails sur le devant, précisément sur les bords de son vêtement, ceux-ci semblent être des draps du même ton que sa robe qui ressortent à la vue car ils sont faits d’un tissu nuancé.

Cela a été sur son compte Instagram officiel, en particulier dans ses histoires, où nous avons vu des publications faisant référence à la méditation, ce ne serait pas une surprise si cet endroit fait partie des voyages qu’il a appréciés au fil des ans grâce à sa popularité.

Sur une deuxième photo on la voit de face en train de prendre un selfie montrant une partie de sa robe ouverte et d’autres parties de l’endroit où elle se trouve, elle pour sa part exhibe son beau visage angélique esquissant un joli sourire.

Sans aucun doute, cette célébrité coquette des réseaux sociaux est devenue l’une des préférées des internautes, notamment du fait qu’on la voit constamment montrer ses courbes comme aucune autre.

De temps en temps, ses followers augmentent en grand nombre, actuellement elle compte 17,1 millions de followers sur Instagram et réduit les comptes Instagram qu’elle suit, ceux-ci ne sont plus que 6 au total et elle compte également 480 publications.

Il ne serait pas surprenant que ce nombre soit également réduit sous peu comme le faisait Joselyn Cano, qui a malheureusement perdu la vie en décembre de l’année dernière.