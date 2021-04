Rome E-Prix: Vandoorne signe la pole position pour Mercedes

Le pilote Mercedes Benz EQ Stoffel Vandoorne a assuré la pole position par plus d’un dixième de seconde à Andre Lotterer de Porsche avant la première partie de la double tête de l’E-Prix de Formule E Rome.

Oliver Rowland de Nissan e.dams semblait se rapprocher d’une pole dans les deux premiers secteurs de son tour volant en super pole, mais il est entré en collision avec le mur dans le dernier virage et a dû se contenter du troisième plus rapide.

Le pilote Audi Lucas Di Grassi a terminé quatrième devant Jean-Eric Vergne de DS Techeetah, cinquième, organisant ce qui devrait être un passionnant E-Prix de Rome un jour où la pluie a été une menace constante.

Le coureur BMW Max Guenther a atteint la super pole où il a terminé sixième le plus rapide, mais partira 11e après avoir récolté une pénalité de cinq places sur la grille.

BOOM! @svandoorne revendique le @JuliusBaer Pole Position à Rome ⚡️ Horaires en direct et comment regarder la course 👉 https://t.co/sHOKGxvLZW#RomeEPrix pic.twitter.com/tdXw1Zmwy5 – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 10 avril 2021

Robin Frijns a raté la super pole de seulement 0,013 seconde, mais prendra une place plus haut en sixième à cause du penalty de Guenther, juste devant son coéquipier de Vandoorne, Nyck de Vries, qui a remporté le premier match de la saison en Arabie saoudite.

Pascal Wehrlein a terminé neuvième, devant Sébastien Buemi, Sam Bird, Mitch Evans et Alex Lynn. Le champion en titre Antonio Felix Da Costa n’a été que suffisamment rapide pour terminer 18e.

Evans, Da Costa et Buemi sont tous entrés en contact avec le mur lors de leurs tours de qualification de groupe, ce qui a coûté aux trois espoirs du titre un tir en super pole.

. @ mitchevans_ rencontre le mur. Mur, rencontre Mitch! 😘 Suivez les horaires en direct et découvrez comment vous pouvez regarder ici >> https://t.co/sHOKGxvLZW#RomeEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/VSeyfAKD4N – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 10 avril 2021

Nick Cassidy était l’autre pilote à frapper le mur autour du circuit de Rome, le Néo-Zélandais n’ayant pas pu terminer son tour à cause des dégâts.

Edoardo Mortara n’a pas réussi à boucler un tour de piste en raison d’un problème de batterie et partira 23e, juste derrière René Rast 21e qui n’a pas non plus réussi à faire un temps représentatif.

Pendant ce temps, Oliver Turvey devrait partir de la voie des stands suite à un incident aux essais libres ce matin.

L’E-Prix de Rome débute à 16 heures, heure locale.