Rome ePrix Preview: nouvelle mise en page pour des courses plus rapprochées

La course électrique revient dans les rues ce week-end pour l’ePrix de Rome, les manches 3 (samedi) et 4 (dimanche) du Championnat du monde de Formule E ABB FIA 2020/21, où un nouveau tracé du circuit attend les pilotes et les équipes pour la course à double tête. week-end auquel le Président de la FIA, Jean Todt, sera présent.

En piste, Nyck de Vries (Mercedes-EQ) se dirige vers l’Italie en tête du classement des pilotes, après avoir terminé une première en Formule E dans le premier match de Diriyah, en tête des feuilles de temps aux essais libres, aux qualifications de groupe, à la pole position de Julius Baer et à la victoire. sa première victoire en course et le tour le plus rapide de TAG Heuer pour faire bonne mesure.

Jaguar Racing ouvre la voie au classement des équipes alors que la nouvelle recrue Sam Bird a scellé une victoire de rêve lors de la deuxième manche à Diriyah. Ce résultat a vu le Britannique prolonger sa séquence unique de remporter un E-Prix dans chaque saison de Formule E à ce jour. Cela l’a également rapproché de Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) en deuxième position du classement des vainqueurs de tous les temps avec 10 victoires. Bird est également un vainqueur dans la capitale italienne, ayant remporté la course inaugurale en 2018, et il sera parmi les favoris cette fois-ci.

La dernière fois à Rome, c’est Mitch Evans (Jaguar Racing) et André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team) qui se sont battus bec et ongles pendant 45 minutes. Au final, c’est le Kiwi qui a tenu bon, forçant Lotterer à se contenter de la deuxième place avec Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) complétant les positions du podium.

La Formule E revient à Rome 🇮🇹 24 pilotes légendaires se battent dans la ville éternelle.

Rome ePrix

Le Circuito Cittadino dell’EUR de 19 virages de 3,385 km a subi un certain nombre de changements en étroite collaboration avec les autorités locales pour la saison 7, et voit la piste devenir la deuxième plus longue de l’histoire de la Formule E derrière Pékin.

Les mises à jour garantissent que le caractère du circuit est conservé, tout en renforçant l’héritage de la Formule E dans la région en offrant plus d’espace aux spectateurs lors d’événements futurs, en attirant les entreprises locales et en effectuant d’importants travaux de restauration.

Le Palazzo dei Congressi, Piazzale Marconi restent des repères et, à partir de cette année, le circuit s’enroulera autour de l’emblématique Palazzo della Civilta Italiana, également connu sous le nom de «Colisée carré».

C’est un mélange de pistes à grande vitesse et de sections et ondulations serrées et complexes avec de nombreuses possibilités de dépassement à l’épingle à cheveux et des virages à 90 degrés – la Formule E de pointe et un grand favori des pilotes.

«Le nouveau tracé est fantastique: il offre des lignes droites plus longues et plus rapides et offre plus de possibilités de dépassement», a déclaré Lucas di Grassi, Champion de Formule E 2017, d’Audi Sport ABT Schaeffler. «Je suis sûr que les fans vont adorer; J’ai hâte d’y courir.