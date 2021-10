Romelu Luakaku lors de son premier passage à Chelsea « C’était douloureux mais utile »

11/10/2021 à 20h29 CEST

Joël Xaubet

Romelu lukaku Il est aujourd’hui l’un des meilleurs attaquants du monde, Chelsea a versé 115 millions d’euros à l’Inter Milan pour son transfert. Le Belge vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en Italie avec 30 buts et 10 passes décisives entre toutes les compétitions. Quelques chiffres qui l’ont certifié comme l’un des grands 9 du moment.

Bien que maintenant c’est une réalité, les débuts de l’attaquant belge n’ont pas été faciles. Elevé dans la carrière d’Anderlecht, Lukaku a rejoint Chelsea en 2011.

Dans le blues, la performance était nulle, aucun but dans les 12 matchs joués avec les Londoniens, ils l’ont forcé à trouver une issue sous la forme d’un prêt à West Bromwich Albion et à partir de là commencerait une évolution qui l’a mené au sommet du football mondial.

Un début difficile à Londres

Dans une interview pour le site de Chelsea, Lukaku a assuré que cette première étape avec le blues était « douloureuse mais en même temps très utile ». A cette époque, il y avait de grands joueurs dans l’équipe comme Didier Drogba, Frank Lampard ou John Terry, véritables légendes du club. « Pour un joueur de 18 ans, voir le travail supplémentaire que ces joueurs ont fait lui fait comprendre ce qu’il faut pour passer au niveau supérieur. »

A son retour à Stamford Bridge, Lukaku était très heureux : « Les coéquipiers m’ont bien accueilli et l’entraîneur fait un excellent travail avec moi. » Le Belge a toujours été connu pour être un footballeur impulsif, mais « Big Rom », comme l’appellent les fans, dit qu’il a « mûrisé avec la paternité » et qu’il est « plus calme maintenant ».

Lukaku a commencé la saison en force, avec 4 buts en 8 matchs joués pour Chelsea cette saison. L’équipe offre le niveau attendu et mène la Premier League avec 16 points.