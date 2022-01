Romelu Lukakau s’est excusé pour une interview explosive et est de retour dans l’équipe de Chelsea pour le choc de la Coupe Carabao contre Tottenham, confirme Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a confirmé que Romelu Lukaku s’était excusé pour son interview où il affirmait être malheureux à Chelsea et révélant ses espoirs de revenir à l’Inter Milan.

L’attaquant belge a été critiqué pour l’interview explosive avec les médias italiens et a ensuite été exclu du match nul de Chelsea contre Liverpool ce week-end.

.

Il semble que le joueur et le manager aient réglé leurs différends maintenant

Cependant, les choses semblent maintenant s’être arrangées entre Lukaku et le manager, Tuchel révélant également que le joueur de 28 ans est de retour en lice pour jouer.

Tuchel a déclaré aux journalistes: «Nous étions heureux d’avoir pris le temps nécessaire pour regarder sereinement et en parler sereinement.

« Il s’est excusé et il est de retour dans l’équipe pour l’entraînement d’aujourd’hui.

« Pour moi, la chose la plus importante était de comprendre et de comprendre clairement et de croire que ce n’était pas intentionnel, il n’a pas fait cela intentionnellement pour créer ce genre de bruit devant un grand match. »

Dernières nouvelles. Plus suit.

discuter

La relation de Lukaku et Chelsea « va dans la bonne direction » après les pourparlers de Tuchel

Info

Y a-t-il des prolongations en Carabao Cup cette saison ? Les demi-finales sont-elles deux manches ?

date du journal

Quand est la finale de la Coupe Carabao ? Date et heure de coup d’envoi, calendrier et informations UECL

ami

« Irrespectueux » de parler de Lukaku avant d’éventuelles retrouvailles, dit Conte

À L’ÉCART

Pereira est parti avec une jambe cassée à cause du tacle d’horreur de la starlette de Liverpool Tyler Morton

CARRÉ FINAL

Tirage au sort des demi-finales de la Coupe Carabao: Arsenal affrontera Liverpool, Chelsea accueille les Spurs