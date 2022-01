Romelu Lukaku à Chelsea pour des discussions cruciales, Wayne Rooney a suggéré de remplacer Rafa Benitez à Everton, Man City au contrôle du titre

La Premier League a accueilli la nouvelle année avec un style passionnant au cours du week-end d’ouverture de 2022.

Chelsea est revenu de deux défaites pour remporter un superbe match nul 2-2 avec Liverpool, avec les quatre buts au cours d’une première mi-temps palpitante.

En fin de compte, le drame de Stamford Bridge ne conviendra qu’à Manchester City, qui compte désormais dix points d’avance en tête du classement de la Premier League – avec talkSPORT dit que la course au titre est maintenant TERMINÉE.

Le principal sujet de discussion du match reste la décision de Thomas Tuchel d’abandonner Romelu Lukaku à la suite de son entretien controversé avec les médias italiens, des pourparlers devant avoir lieu entre les deux hommes lundi.

Pendant ce temps, Everton a de nouveau perdu dimanche, ce qui a laissé entendre que Wayne Rooney pourrait remplacer Rafa Benitez en tant que manager.

Manchester United accueille les Wolves à Old Trafford à 17h30 ce soir et nous vous apporterons toute la préparation, ainsi que toutes les grandes nouvelles et les potins de haut vol…