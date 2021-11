Romelu Lukaku a terminé le règne de Sir Alex Ferguson avec un triplé dans un match où Michael Carrick était capitaine

Michael Carrick pourrait se heurter à un visage familier dans ce qui sera probablement son dernier match en tant que patron par intérim de Manchester United.

L’ancien milieu de terrain dirigera les Red Devils contre Chelsea dimanche après-midi où ils seront confrontés à l’énorme défi d’affronter l’une des équipes les plus en forme d’Europe.

Michael Carrick affrontera un visage familier à Stamford Bridge

Cependant, si Carrick veut récolter trois points précieux, il devra faire taire un joueur qui a le potentiel de revenir et de le hanter.

Romelu Lukaku est sur le point de revenir de blessure ce week-end et semble certain de jouer contre ses anciens employeurs à Stamford Bridge.

Il est sûr de dire que l’attaquant belge a fait une énorme impression sur Carrick au cours de sa carrière jusqu’à présent, mais où tout a-t-il commencé ? Il faudra remonter à 2013 pour celui-là…

Romelu Lukaku a fait une grande déclaration avec un triplé contre United lors du dernier match de Sir Alex Ferguson

Héros du coup du chapeau

C’était le 19 mai 2013 et un jour qui restera dans les mémoires pour l’un des matchs de football les plus dingues de l’histoire de la Premier League.

Sir Alex Ferguson menait Manchester United lors de son dernier match en tant que manager du club lorsqu’ils se sont rendus aux Hawthorns pour affronter West Bromwich Albion.

En tête de file pour les Baggies se trouvait un jeune attaquant au visage frais du nom de Romelu Lukaku qui a presque ruiné le dernier hourra de Fergie en marquant un triplé contre les Red Devils dans un match qui se terminerait par un score stupéfiant de 5-5.

Le capitaine de Manchester United lors du dernier affrontement de Ferguson en tant que manager ? Nul autre que l’actuel patron par intérim Michael Carrick.

Les performances de Lukaku pour West Brom lui ont valu un premier prêt à Everton la saison prochaine, mais il ne faudrait pas longtemps avant que Carrick ne joue un rôle beaucoup plus pratique dans le développement de l’attaquant.

Carrick et Lukaku ont connu plusieurs batailles au fil des ans

« Votre sens du détail m’a vraiment beaucoup aidé »

L’été 2017 a vu Romelu Lukaku déménager pour 75 millions de livres sterling à Old Trafford où il deviendrait un coéquipier de Michael Carrick.

Les deux joueurs ne passeraient qu’une saison ensemble en tant que joueurs, le milieu de terrain acceptant une offre de rejoindre l’équipe d’entraîneurs à l’été 2018.

Avec la fin des journées de jeu de Carrick, il a décidé d’aider les joueurs de la première équipe de United à s’améliorer sur le terrain d’entraînement, ce dont Lukaku était extrêmement reconnaissant alors qu’il partageait une lettre ouverte avec le site Web du club.

Il a écrit : « Michael – tout d’abord, je veux dire un grand merci pour ce que vous avez fait pour moi depuis janvier.

« Je veux dire que peu de gens sauront que maintenant nous faisons des sessions vidéo après chaque match pour préparer le prochain match et, comme je l’ai dit, parfois vous pensez que ces sessions vidéo ne m’aident pas à aller de l’avant. Mais ils le font parce que je suis devenu un meilleur joueur et je suis devenu une meilleure version de moi-même.

Romelu Lukaku et Michael Carrick ont ​​été coéquipiers pendant une saison à Old Trafford

«Je pense que cela commence aussi à l’entraînement lorsque nous faisons les bits supplémentaires et les exercices supplémentaires pour devenir un meilleur joueur. Votre sens du détail m’a vraiment beaucoup plus aidé. J’ai eu beaucoup de mentors dans ma jeune carrière et vous êtes certainement l’un d’entre eux.

« J’espère que vous pourrez continuer ce processus la saison prochaine. Ce sera un plaisir de travailler avec vous dans le staff la saison prochaine. J’espère que je pourrai améliorer les éléments que vous souhaitez que j’améliore.

« Bonne chance après votre carrière et j’espère vous voir en pré-saison afin que nous puissions commencer un nouveau chapitre dans le travail que nous faisons. »

Ce respect mutuel et cette relation professionnelle se poursuivraient au cours de la saison 2018-19 avant que Lukaku ne décide de rejoindre l’Inter Milan, où il s’est véritablement annoncé comme l’un des attaquants les plus meurtriers du football mondial.

Michael Carrick a été une figure clé du développement de Romelu Lukaku à Old Trafford

« Nous sommes bien conscients de ce qu’il apporte »

Après deux saisons extrêmement réussies avec l’Inter Milan, Lukaku a terminé son déménagement à Chelsea au cours de l’été en réponse à leurs problèmes d’attaque.

Après un début de saison agité, l’attaquant belge a subi une blessure à la cheville qui l’a tenu à l’écart ces dernières semaines.

Cependant, il pourrait désormais faire son retour tant attendu en Premier League dimanche après-midi contre ses anciens employeurs, Manchester United.

Lukaku n’a marqué que dans l’un de ses 11 matchs de Premier League avec United – le match nul 5-5 lors de ses journées à West Brom – mais il serait typique que le puissant attaquant inflige plus de misère aux Red Devils après quelques semaines difficiles dans leur saison.

Lukaku devrait figurer après une longue absence avec une blessure à la cheville

Bien sûr, Michael Carrick dirigera United dimanche et a trouvé le temps de discuter de sa longue histoire avec Lukaku, en déclarant : « C’est comme si c’était il y a longtemps !

« Lukaku est allé en Italie et s’est très bien débrouillé, puis est allé à Chelsea. Ce sera bon de revoir Rom.

« C’est un footballeur formidable, marquant des buts où qu’il soit. Si Rom joue, nous sommes bien conscients de ce qu’il apporte.

Il reste à voir si le joueur de 28 ans sera en forme pour commencer le match à Stamford Bridge, mais lorsqu’il entrera dans la mêlée, Carrick espère que ses antécédents de jeu avec et contre l’attaquant leur serviront. bien dans un affrontement crucial en Premier League.