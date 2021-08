Romelu Lukaku accueilli à nouveau à Chelsea par les légendes John Terry et Didier Drogba ainsi que les stars actuelles Mason Mount et Reece James après un transfert record de l’Inter Milan

S’adressant au Telegraph, un assistant royal a déclaré que la famille royale ne voyait pas les scandales d’Andrew “disparaître de sitôt”. Ils ont déclaré au point de vente: «Il ne pourra pas participer à Trooping the Color l’année prochaine si le scandale Epstein pèse toujours sur lui, et personne ne peut voir cela disparaître de […] More