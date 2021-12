Romelu Lukaku admet qu’il n’est allé à Chelsea que parce que le Bayern Munich n’irait pas pour lui

Dans une interview hilarante et franche avec Sky Sports, l’attaquant du Chelsea FC Romelu Lukaku a révélé qu’il n’avait jamais voulu rejoindre le club en premier lieu. Non, sa cible réelle après avoir quitté l’Inter était selon lui l’un des « meilleurs » clubs – que ce soit le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern Munich. Lukaku n’a accepté de déménager à Chelsea que parce qu’un transfert dans l’une de ces équipes n’était pas disponible.

Ne me croyez pas ? Le tout est en VIDEO. Je n’ai pas ça sous la main, mais voici un tweet de Fabrizio Romano pour le confirmer :

Lukaku à Sky : « Il y a 3 équipes au plus haut niveau : Barcelone, Real, Bayern. Tous les joueurs en rêvent, c’est la vérité. Je pensais que j’allais dans un de ces clubs après l’Inter ». « Ce n’est pas arrivé et j’ai dit : il n’y a qu’un seul club où je peux m’imaginer, c’est Chelsea ». pic.twitter.com/kZwfdYl4kB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 décembre 2021

Honnêtement, cette interview a envoyé tellement de messages contradictoires que c’est difficile à croire. Je veux dire, regarde ça :

Lukaku à Sky : « Pourquoi la lune de miel avec l’Inter était-elle terminée ? Je suis supporter de Chelsea depuis que je suis gamin, c’est mon équipe préférée. Ensuite, je suis allé à Chelsea à 18 ans et ça ne fonctionnait pas – alors j’ai toujours eu cette mission/défi de Chelsea dans ma tête ». #CFC pic.twitter.com/887Gr10FEW – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 décembre 2021

Et puis ça :

Romelu Lukaku à Sky Sport : « S’il y avait eu l’offre d’un nouveau contrat de l’Inter l’été dernier comme je le voulais… nous ne ferions pas cette interview maintenant ici depuis Londres, mais tranquillement depuis Milan (il sourit) ». #CFC #Inter pic.twitter.com/ma1BNrKhZd – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 décembre 2021

Honnêtement, cela se lit comme une interview de troll minutieusement conçue pour énerver autant de fans que possible. Il y a tellement de tangentes et de points de vue différents qu’il est difficile de croire que tout vient d’un seul et même gars. Un instant, Lukaku dit qu’il aime Chelsea, l’instant suivant, il dit que l’Inter a touché son cœur et qu’il ne les aurait jamais quittés. ENSUITE, il admet que l’Inter n’était qu’un tremplin vers le Barça, le Real ou le Bayern. Qu’est-ce qui se passe avec ce gars?

Quoi qu’il en soit, il a raison de dire que les trois meilleurs clubs n’auraient pas voulu de lui cet été. Le Bayern a Robert Lewandowski et le Real a Benzema, qui sont tous deux de meilleurs joueurs que Lukaku (et ne font pas régulièrement de commentaires insensés dans les médias). Pendant ce temps, le Barça est fauché, il n’aurait donc jamais pu payer les incroyables frais de transfert de 115 millions d’euros que les Bleus ont payés à l’Inter.

Les réactions à cette interview vont laisser les réseaux sociaux en flammes dans les prochains jours. Pour ma part, je vais prendre du pop-corn.