Romelu Lukaku au départ, pas de Martin Odegaard mais Aaron Ramsdale en lice et un changement de rôle pour Ben White

Romelu Lukaku pourrait faire ses deuxièmes débuts pour Chelsea contre Arsenal et il se léchera les lèvres avant le match.

Il revient en Premier League en tant qu’attaquant complet ayant marqué 64 buts en 95 apparitions pour l’ancien club de l’Inter Milan.

Lukaku est prêt à partir. Arsenal, méfiez-vous !

Mais plus important encore, son génie a aidé l’Inter à remporter la Serie A la saison dernière, mettant ainsi fin aux années de domination de la Juventus.

La re-signature de Lukaku a fait de Chelsea le favori pour remporter la Premier League cette saison aux yeux de beaucoup.

Chelsea a semblé fort sans qu’il ait remporté la Super Coupe de l’UEFA tout en éliminant Crystal Palace lors de son premier match de championnat de la campagne.

En revanche, Arsenal semblait jusqu’à présent très vulnérable après avoir succombé à une défaite 2-0 contre Brentford, nouvellement promu, lors de son match d’ouverture.

La pression est déjà sur Arsenal – après un seul match cette saison

Ce fut une mauvaise performance à tous les niveaux, mais le défenseur des Gunners Ben White a été critiqué pour avoir lutté avec la force et les prouesses aériennes de la ligne de front des Bees.

Donc, affronter l’un des meilleurs et des plus forts attaquants du monde à Lukaku est un adversaire loin d’être idéal pour les Blancs et les autres défenseurs d’Arsenal pour essayer de retrouver leur confiance.

Cependant, Mikel Arteta pourrait organiser son équipe différemment pour étouffer Lukaku et le reste de l’équipe de Chelsea.

La signature de 50 millions de livres sterling d’Arsenal, White, a l’habitude de jouer dans les trois dernières nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Arteta pourrait accueillir à nouveau le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, qui a raté la défaite à Brentford après avoir rendu un test COVID positif.

Alexandre Lacazette, Willian et le gardien Alex Runarsson ont également été testés positifs.

Le Brésilien pourrait également revenir mais Lacazette et Runarsson sont toujours portés disparus, tout comme le défenseur Gabriel Magalhaes (genou), l’attaquant Eddie Nketiah et le milieu de terrain Thomas Partey (tous deux à la cheville).

La nouvelle recrue Martin Odegaard n’est pas disponible car il attend un visa. Cependant, le nouveau gardien Aaron Ramsdale pourrait être impliqué après la signature de Sheffield United vendredi.

Odegaard est de retour aux Emirats mais il ne peut pas avoir un impact instantané Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Christian Pulisic manquera pour Chelsea après avoir été testé positif pour COVID.

L’attaquant des États-Unis est entièrement vacciné et n’a présenté aucun symptôme, mais est en auto-isolement.

Hakim Ziyech (épaule) et N’Golo Kante (cheville) pourraient revenir, tandis que Lukaku semble prêt à faire ses deuxièmes débuts à Chelsea.

Tuchel a beaucoup de profondeur dans son équipe, mais à quoi devrait ressembler Arsenal

Les Gunners ont joué quatre défenseurs à Brentford et un changement de système contre leurs rivaux londoniens pourrait bien fonctionner. À quoi devrait ressembler Chelsea

Ce match sera un bon indicateur des références du titre des Blues

