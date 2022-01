Romelu Lukaku brise le silence en s’excusant auprès des fans de Chelsea et de Thomas Tuchel

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a inclus Romelu Lukaku dans son équipe pour affronter Tottenham (Photo: .)

Romelu Lukaku a présenté des excuses sincères aux fans de Chelsea et à l’entraîneur-chef Thomas Tuchel, affirmant qu’il était déterminé à restaurer leur confiance après avoir affirmé qu’il n’était « pas heureux » lors d’une récente interview.

Au cours d’une conversation de grande envergure avec Sky Italia, enregistrée il y a trois semaines, Lukaku, 28 ans, s’est ouvert sur la frustration qu’il avait ressentie avec son rôle sous Tuchel, tout en évoquant un retour potentiel à l’Inter Milan à l’avenir.

Les commentaires explosifs du Belge ont menacé de faire dérailler la charge pour le titre de Chelsea à un stade crucial de la saison et Tuchel a pris la décision de laisser son record de club de 97,5 millions de livres sterling en se retirant du match nul 2-2 de l’équipe avec Liverpool ce week-end.

Cependant, le manager de Chelsea a confirmé que Lukaku s’était excusé auprès de lui et du reste de l’équipe lors d’une conférence de presse mardi après-midi et les Bleus sont désireux de passer à autre chose, l’attaquant étant en ligne pour revenir contre Tottenham.

Dans une longue interview publiée à la veille de la demi-finale aller de la Coupe Carabao, Lukaku a déclaré à Chelsea TV : « Aux fans, je suis désolé pour le bouleversement que j’ai causé. Vous connaissez le lien que j’ai avec ce club depuis mon adolescence.

« Je comprends tout à fait que vous soyez bouleversé(e). Évidemment, c’est à moi maintenant de restaurer votre confiance et je ferai de mon mieux pour montrer mon engagement chaque jour sur le terrain d’entraînement pour essayer de nous assurer de gagner des matchs.

« Je m’excuse également auprès de mes coéquipiers, du manager et du conseil d’administration car je pense que ce n’était pas le bon moment et je veux aller de l’avant. »

Il a ajouté: « Cela a été quelques jours assez mouvementés, je pense et je comprends tout à fait [the reaction].

« Cela a été difficile, surtout avec Covid et en essayant de revenir dans l’équipe et tout, mais à la fin – les deux derniers matchs auxquels j’ai joué – j’ai essayé d’aider l’équipe à gagner.

« Nous avons réussi à gagner le match contre Villa, puis contre Brighton, c’était très frustrant de ne pas avoir gagné le match, évidemment, pour tout le monde au club.

« Mais aussi, personnellement, ça a été très mouvementé après avoir fait cette interview. »

Lukaku a déclaré qu’il comprenait la réaction des fans et des experts à son interview et a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de » manquer de respect » à toute personne liée à Chelsea.

‘Je comprends parfaitement. J’aurais dû être beaucoup plus clair dans mon message, pour être honnête, car l’interview visait à dire au revoir aux fans de l’Inter », a poursuivi l’international belge – actuellement à son deuxième passage à Stamford Bridge.

« Il ne s’agissait pas d’essayer de manquer de respect à la [Chelsea] supporters, le club de football, le propriétaire, mes coéquipiers et le manager et son staff technique.

«Ils ont fait beaucoup d’efforts pour me ramener ici et je voulais revenir ici. J’étais en mission depuis mon départ.

« Je comprends totalement la frustration des fans, mais maintenant c’est à moi de m’assurer de montrer mon engagement à 100% et je le ferai à chaque match. »

Lorsqu’on lui a demandé si les supporters de Chelsea avaient raison de remettre en question son engagement compte tenu de ses commentaires sur le retour de l’Inter, Lukaku a répondu: « Ils n’ont pas besoin de remettre cela en question.

« En fin de compte, si vous voyez comment cela a été dit : je voulais venir ici pour réussir.

« C’est pourquoi j’ai signé un contrat de cinq ans, car Chelsea est un club qui égale le succès. Tous les joueurs qui viennent ici gagnent et j’ai une passion particulière pour ce club.

« Je veux réussir avec ce club de football, je veux gagner ici pendant de nombreuses années, c’est pourquoi j’ai signé un contrat de cinq ans.

« Je veux m’assurer de montrer mon engagement à l’entraînement tous les jours et aussi dans les matchs pour ce club de football. »

Ailleurs dans son interview avec Sky Italia, Lukaku a donné l’impression qu’il pensait qu’un déménagement au Real Madrid, Barcelone ou la Juventus serait plus important qu’un déménagement à Chelsea.

Mais l’avant-centre a souligné que ce n’était pas le cas car Chelsea avait occupé une place particulière dans son cœur depuis son enfance et tout au long de ses deux séjours dans l’ouest de Londres.

‘Pas du tout. Ce que je voulais dire par là… vous avez beaucoup d’enfants qui rêvent d’un certain type de jouer pour ces clubs de football. Moi, mon club était Chelsea », a-t-il poursuivi.

« Tout le monde sait qu’à partir de 10 ou 11 ans, j’ai toujours voulu jouer pour Chelsea.

«Je suis venu ici quand j’avais 18 ans, ça ne s’est pas bien passé, maintenant je suis de retour ici à 28 ans dans les premières années de ma carrière et je ne peux pas vraiment tout gâcher.

« J’ai vraiment travaillé dur au cours des 10 dernières années pour obtenir cette opportunité et je suis vraiment heureux d’être ici. Je pense que je dois montrer mon engagement envers le club et les fans pour m’assurer que ce club de football gagne des matchs et beaucoup de trophées à la fin de la saison.



