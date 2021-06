Romelu Lukaku conseille Alexander Isak pour un “avenir radieux” alors que le Real Madrid rejoint Arsenal dans la course aux transferts pour l’attaquant suédois

Le Real Madrid aurait rejoint Arsenal dans la course pour recruter l’attaquant suédois Alexander Isak.

On a beaucoup parlé du grand tireur lors de l’Euro 2020 et il gagne de plus en plus le respect de ses pairs.

.

Le Real Madrid serait l’un des nombreux clubs intéressés par Isak, 21 ans

Avant le choc de la Suède contre la Pologne mercredi, il a reçu les éloges de Romelu Lukaku, quelqu’un qui sait ce qu’il faut pour être un leader de premier plan.

Sur Twitter, on a demandé à Lukaku comment il pensait que le joueur de 21 ans avait joué jusqu’à présent lors du tournoi.

Lukaku a répondu: “L’avenir est brillant pour lui.”

Bien qu’il ait eu du mal à avoir un grand impact contre la Pologne, Isak a connu un bon tournoi jusqu’à présent après les avoir aidés à remporter une victoire contre la Slovaquie le 18 juin. l’a vu intimider ses adversaires.

Isak a joué au football interclubs dans quatre pays différents : la Suède, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne. Il exerce actuellement son métier avec la Real Sociedad.

Il a été rapporté la semaine dernière qu’Arsenal envisageait une offre pour Isak, le directeur technique Edu étant un grand fan de lui.

Le joueur a laissé entendre qu’il était heureux de rester dans son club actuel, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

.

Isak a gagné des comparaisons avec l’icône suédoise Zlatan Ibrahimovic

Cependant, AS rapporte que le Real Madrid a ” pris contact ” avec les représentants d’Isak.