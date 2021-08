Romelu Lukaku contre Virgil van Dijk est la force imparable contre l’objet immobile, mais la «pièce manquante» de Chelsea aura-t-elle un impact plus important que le titan vainqueur de Liverpool?

Romelu Lukaku est-il la dernière pièce du puzzle à Chelsea ?

Le manager Thomas Tuchel a semblé suggérer que l’attaquant belge est en avance sur les deuxièmes débuts du joueur de 28 ans pour le club.

.

Chelsea a déboursé 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku

Les Blues ont peut-être remporté la Ligue des champions plus tôt cette année, mais maintenant, gagner la Premier League est l’objectif.

En tant que tels, ils ont tout mis en œuvre pour résoudre leur plus gros problème la saison dernière.

L’attaquant allemand Timo Werner pourrait bien occuper les bonnes positions, mais son penchant pour les opportunités nettes manquées l’a frustré, tandis que Tuchel n’a jamais vraiment fait confiance à Tammy Abraham, qui a depuis été vendue à la Roma.

Cela a suscité un intérêt pour le prodige du Borussia Dortmund Erling Haaland, mais c’est Lukaku, qui a passé un séjour au club entre 2011 et 2014, qui a été signé pour un méga-argent.

.

Werner a connu une première saison difficile à Stamford Bridge

Lorsqu’on lui a demandé si la superstar belge était la dernière pièce du puzzle de Chelsea, Tuchel a répondu: “Eh bien, nous l’espérons. Mais en même temps, nous essayons de trouver des solutions à toutes les questions qui se posent pendant les jeux.

«Nous voulons toujours être une équipe forte et une équipe qui vient d’un effort d’équipe. Et Romelu est ce genre de personnalité et de profil qui nous manquaient à l’avant. Et à partir de maintenant, c’est notre travail de pousser cela à la limite.

«Je pense qu’il est unique; de son physique, de sa capacité à jouer dos au but. Mais pour moi, il est à son plus fort quand il est en position semi-ouverte, ouverte même pour le gain de transition, pour utiliser son immense vitesse.

“Je pense donc qu’avec ce genre de puissance physique et en même temps si rapide, si affamé et un vrai buteur dans ses caractéristiques, je pense que c’est aussi pour moi une expérience unique et nouvelle d’avoir cela.”

Lukaku n’a eu besoin que de 14 minutes pour rouvrir son compte de buteur de Chelsea ce week-end

La performance de Lukaku contre Arsenal ce week-end suggère certainement qu’il est la pièce manquante de Chelsea car son but les a aidés à remporter une victoire 2-0.

Ce fut une performance très brillante de Lukaku and co et le résultat est un grand coup de pouce pour eux avant leur prochaine sortie en championnat, qui les voit se rendre samedi à Liverpool, champion 2019/20.

Il a intimidé le pauvre Pablo Mari dimanche et a réussi huit tirs au but alors qu’il menait de l’avant pour les Blues.

Il est peu probable qu’il puisse faire de même samedi soir, en direct sur talkSPORT, lorsqu’il affrontera Virgil van Dijk.

Il s’agit de la force imparable contre l’objet immobile.

.

Liverpool était parfois une pagaille en défense avant que Van Dijk ne change tout

Et Van Dijk, comme Lukaku, a également été amené au club pour résoudre un problème très important.

La défense délabrée de Liverpool leur a coûté beaucoup de temps lors des premières étapes de la saison de Premier League 2017/18.

Écrasé 5-0 par Manchester City puis humilié à Wembley lors d’une défaite 4-1 contre Tottenham, une bonne équipe de Liverpool a été déçue.

Entrez le Néerlandais, un colosse à Southampton, pour 75 millions de livres sterling, et il est juste de dire que les Reds n’ont pas regardé en arrière depuis avec un titre de champion et un triomphe en Ligue des champions.

.

Van Dijk a transformé la défense de Liverpool

Mais l’ancienne star des Reds Danny Murphy ne sait pas si Lukaku aura le même impact à Stamford Bridge que Van Dijk a eu à Anfield.

Lorsqu’on lui a demandé si Lukaku faisait partie des favoris pour le titre de Chelsea, Murphy a déclaré à talkSPORT: “Cela les rend plus compétitifs et je pense que cela les rend plus capables de remporter le titre, mais je pense toujours que Liverpool ou Manchester City le gagneront.

«Quand Van Dijk et Alisson, mais surtout Van Dijk, le consensus général était qu’il manquait une pièce. Cela s’est avéré être le cas.

“Ce que nous ne pouvons pas savoir à la fin de cette saison, si Chelsea n’avait pas signé Lukaku s’ils avaient été compétitifs de toute façon parce que nous pensions tous qu’ils le seraient sans lui.

“Une chose est sûre, l’avoir là-dedans est extrêmement bénéfique.”

Lukaku vs Van Dijk sera le duel le plus intrigant pour l’affrontement à Anfield

S’exprimant sur Monday Night Football de Sky Sports, une autre ancienne star de Liverpool a estimé que Van Dijk aimerait affronter le Belge.

Jamie Carragher a déclaré: “Liverpool ne changera pas pour Chelsea mais Van Dijk est le seul joueur, certainement en Premier League, qui aura envie de tenter sa chance contre Lukaku.

« Cela va être une belle bataille mais Liverpool, je n’en doute pas, cherchera à se hisser jusqu’à la ligne médiane.

« Ce que nous avons vu hier [against Arsenal] de Lukaku ne veut pas dire qu’il va faire ça à tous les défenseurs.

« C’était une mauvaise organisation. C’est une poignée, c’est un attaquant de premier plan et il marquera beaucoup de buts, mais c’est en grande partie à cause d’Arsenal.

.

Lukaku pourra-t-il affronter Van Dijk en Premier League ?

Et bien que la taille de l’échantillon soit petite, leurs rencontres précédentes suggèrent que Van Dijk a déjà son numéro.

Les deux hommes se sont affrontés à quatre reprises en Premier League et Lukaku n’a pas encore marqué un seul but.

Lukaku a enregistré au moins une victoire, lorsque Man United a battu les Reds 2-1 en 2017/18, mais a également deux défaites et un match nul à son palmarès.

Lukaku contre Van Dijk en Premier League

Southampton 1-0 Everton – 27 novembre 2016

Manchester United 2-1 Liverpool – 10 mars 2018

Liverpool 3-1 Manchester United – 16 décembre 2018

Manchester United 0-0 Liverpool – 24 février 2019

Mais le Lukaku Chelsea a signé n’est pas celui de l’époque de Man United, il est de retour de l’Inter Milan un buteur suprême et un vainqueur du titre.

Une transformation s’est produite et grâce à un nouveau régime et de nouveaux cours tactiques en Italie sous Antonio Conte, il est bien meilleur que dans ces affrontements.

Et l’ancien attaquant de Premier League Dean Ashton a été impressionné par sa transformation.

« Vous êtes en mesure de voir l’amélioration. La condition physique dans laquelle il a l’air, il a l’air dans une forme incroyable. Ce regard presque, en quelque sorte, décharné sur son visage », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Il était définitivement grand à Manchester United. Il n’était pas en mauvaise forme. Il était un peu plus gros et un peu volumineux.

“Il est clairement parti en Italie où ils prennent l’état de votre corps très, très au sérieux et suivent un régime très, très au sérieux.”

Le physique de Lukaku a radicalement changé

Le patron de l’équipe nationale belge, Roberto Martinez, a fait écho à ces réflexions sur talkSPORT, ajoutant : « Lukaku n’est pas seulement un buteur, mais c’est un buteur exceptionnel.

« Cela a toujours été dans son ADN mais maintenant il peut affecter les autres et avoir une grande influence dans les deux box.

« Il a amené son jeu à un niveau très différent. Ce niveau fait tout pour gagner des matchs et remporter des titres.

Et maintenant, nous voyons le nouveau et amélioré Lukaku face à Van Dijk – et entre la force imparable et l’objet immobile, quelque chose doit céder.

