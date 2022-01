Romelu Lukaku critiqué par Graeme Souness pour les commentaires de Chelsea alors qu’un expert exprime ses craintes

Graeme Souness a déclaré qu’il n’y avait rien de pire pour un joueur à faire à son club à la mi-saison que ce que Romelu Lukaku a fait à Chelsea.

Le joueur de 28 ans a fait la une des journaux lorsqu’il est revenu à Stamford Bridge cet été. Après une lutte pour les chances lors de son premier sort, il a dû faire ses preuves à Everton, West Brom, Manchester United et Inter.

Et après avoir joué à l’Inter, Lukaku a exprimé sa joie de pouvoir faire ses preuves à Chelsea alors que les Blues cherchaient sans doute à combler le seul écart de leur équipe avec un attaquant à son apogée.

Mais malgré un départ rapide avec trois buts en trois matchs de Premier League, il s’est ensuite blessé. Depuis son retour, il n’a marqué que deux buts en six matchs et a surtout joué comme remplaçant.

Et la situation de Lukaku a considérablement empiré lorsqu’il a admis que il est devenu mécontent de sa situation. Il a également révélé son souhait de revenir à l’Inter – et non vers la fin de sa carrière.

S’exprimant en réponse aux commentaires, Souness a critiqué l’international belge.

« Je ne peux pas vous dire une chose pire qu’un joueur peut faire à ce moment de la saison », a déclaré l’expert à Sky Sports (via le Daily Mail).

« Pour sortir et dire fondamentalement que je ne veux pas être ici, je ne veux plus jouer avec les joueurs avec lesquels je joue et le manager. Et comment cela endommage Chelsea à l’avenir, il le faut. «

Souness a ajouté: «Il a 29 ans, il n’a pas 19 ans, il devrait mieux le savoir. C’est totalement irrespectueux. Cela a énormément endommagé le club de football. Cela nuit au gestionnaire.

patron des bleus Thomas Tuchel a répondu à Lukaku en disant que les commentaires ne sont « pas utiles ».

De plus, il a agi en retirer l’attaquant de l’équipe pour l’énorme affrontement de dimanche avec Liverpool.

Néanmoins, Tuchel a admis qu’il ne voulait pas transformer la situation en une situation plus marquante qu’elle ne l’est déjà.

Tuchel s’exprime sur les commentaires de Lukaku

Le responsable a déclaré: «Nous n’aimons pas cela, bien sûr, car cela apporte du bruit dont nous n’avons pas besoin et n’est pas utile.

«Mais d’un autre côté, nous ne voulons pas en tirer plus qu’il ne l’est réellement.

« Vous savez très bien comment c’est, c’est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de raccourcir des lignes pour faire les gros titres, puis de réaliser plus tard que ce n’est pas si mal ou ce qu’il voulait dire.

« Mais soyons honnêtes, nous n’aimons pas ça, car c’est du bruit dont nous n’avons pas besoin, nous avons besoin d’un environnement calme.

« Je ne le sens pas malheureux ; Je ressens exactement le contraire. Si vous me demandez hier matin, je dirais qu’il va très bien.

Chelsea affrontera Liverpool dimanche à un point des Reds, qui sont à huit du leader de la Premier League, Manchester City.