Romelu Lukaku débutera pour les Blues frappés par COVID de Thomas Tuchel lors du choc de Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et commentaire talkSPORT

Chelsea cherchera désespérément à maintenir la pression sur ses rivaux pour le titre de Premier League, Liverpool et Manchester City, lorsqu’ils affronteront Brighton mercredi soir.

Les Blues sont revenus de l’arrière pour remporter une victoire vitale 3-1 sur Aston Villa le lendemain de Noël, tandis que l’équipe de Graham Potter s’est imposée 2-0 contre Brentford.

Chelsea cherche à remporter deux victoires consécutives en Premier League lorsqu’il accueille Brighton à Stamford Bridge

Cependant, Chelsea – qui souffrait déjà d’une succession d’absents – a vu Thiago Silva et N’golo Kante forcés de blessures à Villa Park.

Les hommes de Thomas Tuchel, cependant, reviennent à Stamford Bridge pour la première fois en quatre toutes compétitions confondues, n’ayant perdu qu’un seul match à domicile de Premier League cette saison.

Chelsea v Brighton: commentaire de talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 29 décembre.

Il se tiendra à Stamford Bridge et débutera à 19h30.

La couverture commencera en direct et en exclusivité sur talkSPORT à partir de 19h avec Adrian Durham en tant que présentateur.

Les commentaires viendront ensuite d’Alex Crook et de l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

GETTY

Lukaku a livré la marchandise pour Chelsea alors qu’il importait contre Villa Chelsea v Brighton: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes devraient manquer à la fois Silva et Kante après leurs blessures du lendemain de Noël, la paire rejoignant l’absent de longue date Ben Chilwell sur la touche.

Le duo allemand Kai Havertz et Timo Werner touchés par COVID restent tous deux des doutes, mais Ruben Loftus-Cheek pourrait être en ligne pour un retour.

Romelu Lukaku devrait être en ligne pour débuter en tête après ses exploits en deuxième mi-temps en tant que remplaçant lors de la victoire contre Villa.

Brighton, quant à lui, transpire sur la forme physique de Leandro Trossard après le retrait du Belge contre Brentford avec un tendon du jarret serré.

Les Seagulls sont déjà privés de Jeremy Sarmiento, Lewis Dunk et Steven Alzate pour le déplacement à Londres.

Joel Veltman est également incertain, mais l’influent milieu de terrain Yves Bissouma est de retour d’une interdiction pour reprendre sa place au milieu du parc.

.

Kante a subi une autre blessure lors du Boxing Day Chelsea contre Brighton: Faits sur le match Chelsea n’a jamais perdu un match de championnat contre Brighton, remportant 10 victoires et faisant match nul deux de ses 12 matchs. C’est le plus que les Bleus aient affronté un adversaire sans jamais perdre dans l’histoire de leur championnat. Brighton n’a jamais marqué en six matches de championnat à l’extérieur contre Chelsea (D1 L5), avec le match nul 0-0 de la saison dernière, leur premier point à Stamford Bridge. Dans l’histoire de la Ligue de football anglaise, seules deux équipes ont affronté une équipe plus souvent sur la route sans marquer – Bradford Park Avenue contre Leyton Orient (8) et Barrow contre Northampton Town (7). Ayant perdu huit de leurs 12 premiers matchs de Premier League à l’extérieur matchs à Londres (V2 N2), Brighton n’a perdu que trois de ses 13 derniers déplacements dans la capitale dans la compétition (V2 N8). Brighton n’a jamais mené en huit rencontres de Premier League avec Chelsea. Dans l’histoire de la compétition, seules deux équipes en ont affronté une autre sans mener une seule minute – Sheffield United contre Manchester City (10) et Portsmouth contre Chelsea (14). Chelsea a perdu son dernier match de championnat dans un seul des 18 derniers calendriers. ans (W12 D5), perdant 3-1 à domicile contre Aston Villa en 2011.Brighton a perdu son dernier match de championnat de 2020 (0-1 contre Arsenal), la dernière défaite de ces matchs au cours des années civiles consécutives en 2011 et 2012. Chelsea a expédié cinq buts lors de leurs quatre derniers matchs à domicile en Premier League, plus que lors de leurs neuf précédents combinés (4). Les Blues n’ont pas disputé cinq matches de championnat sans cage inviolée à Stamford Bridge depuis avril 2017. Brighton n’a perdu qu’une seule fois à l’extérieur en Premier League cette saison (W2 D5), après avoir perdu chacun de ses trois derniers matchs sur la route en la campagne 2020-21. Cependant, les Seagulls sont sans victoire lors de leurs six derniers matches de championnat à l’extérieur, après avoir remporté leurs deux premiers cette saison. Chelsea a marqué plus de 3 buts dans neuf matchs de Premier League différents jusqu’à présent cette saison, seul Liverpool (10) le faisant plus souvent que le milieu de terrain des Blues.Chelsea Jorginho a marqué 10 penaltys en Premier League en 2021, un record en une seule année civile dans la compétition. Pendant ce temps, parmi les joueurs ayant marqué au moins 10 buts en Premier League, l’Italien a marqué la part la plus élevée sur penalty (89% – 17/19).