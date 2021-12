Romelu Lukaku devrait s’excuser auprès des fans de Chelsea pour une interview  » folle  » et  » irrespectueuse « , a déclaré talkSPORT

L’interview « bombe » de Romelu Lukaku, où il a dit qu’il n’était pas satisfait de sa situation à Chelsea et a exprimé son désir de retourner à l’Inter Milan, a laissé Darren Bent et Trevor Sinclair de talkSPORT incrédules.

Dans une interview explosive avec les médias italiens, l’attaquant belge a également suggéré que le patron des Blues Thomas Tuchel avait décidé d’employer un système qui ne joue pas sur ses forces et a exprimé ses regrets quant à la façon dont il a quitté l’Inter Milan l’été dernier.

Les derniers commentaires de Lukaku, qui ont été faits plus tôt en décembre, suggèrent fermement qu’il aimerait quitter Chelsea

Réagissant à l’interview, Bent a déclaré: « Certaines des citations sont tout simplement folles.

« Une des citations où il dit qu’il espère revenir à l’Inter Milan et non à la fin de sa carrière, alors qu’il est encore à son apogée. Cela pourrait être bientôt ! Il ne rajeunit pas.

« C’est une bombe. Je peux comprendre ses frustrations de ne pas jouer car il y a eu des moments où il a été disponible et Thomas Tuchel a choisi d’opter pour Pulisic en tant que faux neuf ou Kai Havertz.

« Mais être si public à ce sujet, c’est un coup de marteau pour le Chelsea Football Club. »

Ces commentaires ne feront pas le bonheur du patron de Chelsea

L’interview de Lukaku n’a pas non plus plu à Sinclair. L’expert de talkSPORT affirme qu’il était « irrespectueux » envers le manager et propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, et que le joueur devrait s’excuser auprès des fans des Blues.

Sinclair a déclaré: «Je suis sous le choc absolu. J’étais à la victoire de Chelsea contre Villa et je l’ai regardé pendant l’échauffement.

« J’étais intrigué parce qu’il était absent pendant un moment et je me demandais à quoi ressemblerait son humeur – il souriait, riait, il avait l’air d’aimer être de retour dans l’équipe de Chelsea.

« La performance en deuxième mi-temps a cimenté ce que je pensais. Il avait l’air heureux, il a joué heureux, a marqué un but, le but d’un attaquant d’élite, puis le troisième but où il a remporté le penalty.

Lukaku a marqué deux buts lors de ses deux dernières apparitions à Chelsea, mais il n’a inscrit que sept buts toute la saison

« Pour qu’il fasse ces commentaires, je pense qu’il devrait s’excuser auprès des fans de Chelsea. C’est tellement irrespectueux envers les fans de Chelsea.

« Je pense que c’est tellement irrespectueux envers le manager de Chelsea. Je serais étonné qu’il n’ait pas eu de conversation avec Thomas Tuchel à ce sujet. Il n’a peut-être pas obtenu la réponse qu’il voulait, mais vous ne venez pas en public pour le dire.

« Je pense que c’est irrespectueux envers ses coéquipiers et je pense que c’est irrespectueux envers le propriétaire. »

« Il a 28 ans. Une grande partie de la ligne de front de Chelsea admirera Lukaku, je pense qu’il les a tous laissés tomber.

