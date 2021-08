Romelu Lukaku dit qu’il est un meilleur attaquant maintenant que lorsqu’il était à Manchester United

17/08/2021

Le à 19:43 CEST

Lukaku retour à Chelsea après une décennie pour 115 millions d’euros et assure que il s’est amélioré depuis son dernier passage en Premier League.

Le joueur de 28 ans est arrivé à Chelsea pour la première fois il y a dix ans, alors qu’il était à commandes de José Mourinho. Depuis que le joueur a quitté l’entité ‘bleu’ a augmenté de façon exponentielle, 113 buts au total de son temps à Manchester Unites, West Brom et Everton.

Le nouveau joueur de Chelsea révélé qu’après sa signature communique constamment avec Drogba. “Notre relation compte beaucoup pour moi. Ce n’est pas comme si nous parlions une fois par mois, je parle au garçon tous les deux ou trois jours ! ” Il a commenté. ” Nous avons une discussion de groupe, donc nous communiquons constamment et j’ai été au téléphone avec lui un peu plus ces deux dernières semaines. Il avait beaucoup de questions à poser et il connaît encore beaucoup de monde ici, donc il m’a vraiment bien préparé avec les derniers détails”, a-t-il poursuivi.

Lukaku assure que la seule chose dont il a besoin est de bien connaître toute l’équipe de Chelsea : “Maintenant, j’ai juste besoin d’apprendre à connaître un peu mieux les joueurs et l’entraîneur et d’être disponible pour l’équipe le plus rapidement possible.”. Lors de son premier passage à Stamford Bridge, il n’a fait que 15 apparitions, mais c’est la deuxième fois. les retours deviennent une vraie star. “Je me sens plus complet. J’ai essayé de maîtriser toutes les facettes dont un attaquant a besoin et je veux juste continuer à m’améliorer dans les petits détails tout le temps et continuer à améliorer mes forces également », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur d’Anderlecht a avoué qu’il aimerait être une aide d’équipe et les mettre à l’aise pour qu’ils puissent s’appuyer dessus. “Je veux juste essayer d’aider l’équipe à gagner et être disponible à la fois pour l’entraîneur et mes coéquipiers. Je veux m’assurer qu’ils se sentent à l’aise et peuvent s’appuyer sur moi quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons », a-t-il déclaré.

Lukaku arrive après deux saisons réussies avec l’Inter Milan et parviennent à soulever le titre de Serie A dans la seconde. Bien que le joueur soit conscient que le La Premier League est totalement différente de la ligue italienne, sait gérer. “L’Italie est tactiquement et techniquement une meilleure ligue, mais ici en Angleterre, tout est question d’intensité. C’est ce qui fait la différence, mais ce n’est pas un problème pour moi parce que je suis ici depuis huit ans et je sais de quoi il s’agit “il ajouta.

Lukaku sait à quoi s’attendre de la Premier League : “Ce n’est pas que je devienne un nouveau joueur et je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Je connais le championnat, j’ai marqué pas mal de buts ici, mais le passé est le passé et maintenant nous devons regarder vers l’avenir“Et il est conscient qu’il n’est pas le même joueur qui a quitté Chelsea :”Je suis une nouvelle version de ce joueur d’avant. J’ai évolué et l’équipe que je vais rejoindre est une équipe très forteAlors maintenant, il ne nous reste plus qu’à le prouver sur le terrain en concourant pour la Premier League. »