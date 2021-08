Romelu Lukaku en tête des cibles de Chelsea cet été

Selon Matt Law du Telegraph, Romelu Lukaku est devenu la priorité absolue des cibles de Chelsea. L’attaquant de l’Inter Milan est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde depuis qu’il a déménagé en Italie après un passage décevant à Manchester United.

Plus tôt dans la fenêtre, le Belge a réitéré son bonheur au San Siro, laissant un départ improbable cet été. Chelsea, cependant, semble toujours susceptible de persister dans une tentative de transfert avec le Borussia Dortmund tenant sa position obstinée concernant Erling Haaland.

Si Lukaku faisait le pas, cela se traduirait par un récit complet de sa carrière ayant commencé à Chelsea avant divers mouvements de prêt et un éventuel départ permanent à Everton.

Lukaku en tête des cibles de Chelsea

La pièce manquante

Thomas Tuchel a l’une des meilleures équipes d’Europe parmi lesquelles choisir. On pourrait même dire qu’il a le meilleur sur la base de leur argenterie européenne la saison dernière. Mais il semble qu’il manque une pièce. Et c’est un avant-gardiste clinique.

Timo Werner est plein de promesses, mais est-il assez impitoyable ? Probablement pas. En dehors du ballon, son mouvement est la clé de la façon dont les Bleus jouent ; il devrait encore y avoir une place pour lui sur le côté, mais l’argument persiste selon lequel Tuchel a besoin d’un joueur du calibre de Lukaku à Stamford Bridge.

S’ils parviennent à sécuriser Lukaku, qui est en tête des objectifs de Chelsea, les Bleus seraient en pole position pour obtenir encore plus d’argenterie au cours de la saison à venir. La Premier League sera plus compétitive qu’elle ne l’a été depuis des années. Il semble probable que ce soit une course à quatre chevaux après le recrutement de Manchester United et la force de Liverpool et de Manchester City en abondance.

Seul le temps nous dira si Chelsea décrochera un attaquant cet été, mais il semble certainement qu’ils en visent un.

