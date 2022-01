Romelu Lukaku et la malédiction du maillot numéro neuf de Chelsea

La préparation et la toile de fond du match nul 2-2 de Chelsea contre Liverpool dimanche dernier ont été dominées par le numéro neuf de Chelsea, Romelu Lukaku – à la fois son interview inopportune et son retrait ultérieur de l’équipe de la journée.

Alors que la course au titre semble malheureusement terminée d’ici janvier, cette saga va probablement se poursuivre jusqu’à l’été.

La malédiction du maillot numéro neuf de Chelsea : Romelu Lukaku est passé de héros à méchant

Retour du héros

On pensait que Lukaku, le fils prodigue faisant un retour de rêve de 97,5 millions de livres sterling dans «son club», serait celui qui lèverait la malédiction du maillot numéro neuf à Stamford Bridge.

Au lieu de cela, il semble qu’il pourrait être la dernière intronisation dans le hall de la honte – cela fait plus de 17 ans que les Blues n’ont pas eu un joueur digne du maillot emblématique porté par Jimmy Greaves et Bobby Tambling, plus ou moins une saison de Hernan Crespo au milieu des années 2000. Voici quelques-unes de celles qui porteront le numéro neuf de Chelsea.

Oh Jimmy, Jimmy – Un numéro neuf légendaire de Chelsea

Parti en 2004, Jimmy Floyd Hasselbaink était sans doute le dernier joueur à orner le maillot et à lui rendre justice.

Le Néerlandais a décroché un soulier d’or de la ligue lors de sa première saison et 87 buts toutes compétitions confondues sur quatre saisons au club pour être précis. Il était également le propriétaire de l’une des frappes les plus féroces de l’histoire de la Premier League, ainsi que de l’une des plus grandes tailles de shorts.

Kezman et le début de la malédiction

Lorsque le Néerlandais est parti, son numéro de maillot a été attribué à une nouvelle recrue, la star serbe Mateja Kezman.

Kezman est arrivé avec une excellente réputation, ayant marqué le meilleur buteur des Néerlandais Eredivise lors de trois des quatre saisons qu’il a passées au PSV Eindhoven. Il était considéré comme le prochain Ruud van Nistelrooy, le joueur qu’il avait remplacé au PSV et quelqu’un dont les exploits en tant que buteurs étaient hérités des Pays-Bas.

Au contraire. La seule saison de Kezman dans l’ouest de Londres a été plus grossière que Ruud, avec son record de près d’un but par match à Eindhoven remplacé par un autre qui rivalisait avec celui de John Terry. Il n’a totalisé que quatre buts en championnat, ne marquant qu’au début du mois de décembre et même alors, cela venait du point de penalty. Il a rapidement été envoyé à l’Atletico Madrid, qui deviendrait une sorte de dépotoir pour les flops frappants du club.

Ne pleure pas pour moi, Argentine

Comme mentionné, la malédiction a été partiellement atténuée par Hernan Crespo à son retour au Bridge à l’été 2005 (il avait porté le numéro 21 lors de la saison 2003/04 avant un prêt d’une saison à l’AC Milan.)

Bien qu’il ne s’est jamais vraiment installé en Angleterre, l’Argentin a marqué dix buts en championnat lors d’une deuxième campagne victorieuse pour les charges de Jose Mourinho, partageant les fonctions de frappe avec Didier Drogba.

Son passage sous le maillot de Chelsea à domicile ne durera que 12 mois alors qu’il retourne à Milan en 2006, cette fois à l’Inter, dont il avait initialement rejoint les Blues en 2003.

Faux neuf dans plus d’un sens

Après avoir connu un succès limité avec des attaquants sous le maillot pendant deux saisons, le numéro a fait un changement de position pour les deux suivantes, bizarrement sous la forme du défenseur Khalid Boulahrouz et du milieu de terrain Steve Sidwell.

Aucun des deux n’a eu d’impact perceptible à Chelsea – le carton rouge de Boulahrouz contre Arsenal à la fin de la saison 2006/07 délivrant le titre à Manchester United était à ce sujet, et les deux ont été déplacés après, encore une fois, une saison solitaire.

Le prochain en ligne pour «l’honneur» était Franco Di Santo, un Argentin comme Crespo, mais c’est peut-être tout ce qu’ils avaient en commun. Pour être juste, il était jeune lorsqu’il a reçu le maillot et n’a pas commencé un seul match de championnat pour la saison 2008/09. Il partirait en prêt aux Blackburn Rovers pour la saison suivante avant de faire une carrière raisonnable pour lui-même respectivement au Wigan Athletic et au Werder Bremen.

Fernando – Un classique d’ABBA mais pas un classique de Chelsea

Le maillot est resté vacant pendant toute la saison 2009/10 et jusqu’au dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier 2011.

Chelsea a battu le record de transfert britannique avec la signature de 50 millions de livres sterling de Fernando Torres de son rival Liverpool, qui a pris le numéro neuf qui était devenu synonyme de sa carrière.

Un record de transfert a peut-être été battu, mais une malédiction ne l’a certainement pas été – Torres, en grande partie à cause de blessures, était une coquille de son ancien moi dévastateur, prenant 903 minutes pour ouvrir son compte de ligue pour le club avant de subir un 24 la sécheresse des buts de match au cours de la saison 2011/12.

Son séjour décevant de trois ans et demi à Chelsea, et dans le cœur des fans, a été légèrement sauvé par son but de dernière minute au Camp Nou en 2012, qui a scellé le passage de Chelsea à la finale de la Ligue des champions.

El Nino est parti après la première saison de Jose, d’abord prêté à l’AC Milan avant un retour à la maison à l’Atletico, où sa carrière s’est terminée sur une bonne note.

Falcao floppe à nouveau

Le numéro neuf de Chelsea prendrait ensuite un autre congé sabbatique, appuyant sur le bouton snooze pour la saison 2014/15.

D’une légende de l’Atletico à l’autre, le suivant à relever le défi était Radamal Falcao, deuxième prêt de Monaco à la Premier League après une année difficile à Old Trafford.

Le Colombien a marqué lors de son deuxième match à domicile contre Crystal Palace, mais ce serait tout. Sa signature serait un symbole de la saison de Chelsea, alors que Mourinho s’enflammait de façon spectaculaire et que les Blues terminaient à la dixième place.

La saison 2016/17 a vu Antonio Conte à la barre et une autre pause pour le numéro de maillot.

Morata démarre bien mais s’estompe bientôt

Alvaro Morata est ensuite monté au créneau à la suite d’un transfert de 57 millions de livres sterling du Real Madrid à l’été 2017 – il a été signé après que Lukaku ait choisi United, désormais géré par le moins spécial.

Le passage de l’Espagnol à Chelsea s’est accéléré, avec neuf buts en championnat lors de ses 14 premières apparitions, dont un tour du chapeau à Stoke et un vainqueur contre les Red Devils.

Ce serait aussi bon que pour Morata, car seuls deux buts en championnat ont été marqués lors des 17 matchs de championnat restants qu’il a disputés cette saison. Bien qu’il ait remporté la FA Cup, il a fait une figure désespérée au club, parlant plus tard de ne pas ressentir l’amour des fans et de souffrir d’une grave crise de confiance.

Ne même pas passer au maillot numéro 29 pour la saison 2018/19, en l’honneur de la date de naissance de ses enfants jumeaux, pourrait le sauver. Le nouveau gaffer Maurizio Sarri ne l’aimait pas et l’a transféré en janvier, encore une fois à l’Atletico.

Une réunion à Naples ne peut même pas sauver la chemise

Sarri a remis le maillot numéro neuf de Chelsea à l’un de ses anciens favoris, Gonzalo Higuain, prêté par la Juventus pour remplacer Morata.

Higuain ressemblait et jouait en grande partie comme un attaquant de la Ligue du dimanche pendant ses six mois dans l’ouest de Londres, avec seulement cinq buts en 18 apparitions, et est parti cet été aux côtés de son ancien patron de Naples.

Le livre d’Abraham

Une interdiction de transfert pour la saison 2019/20 a évité à une autre signature de grand nom de s’effondrer dans le maillot et verrait un mouvement de jeunesse se dérouler pour la première fois sous le règne de Roman Abramovich.

Frank Lampard a décroché l’emploi de ses rêves et a confié plusieurs jeunes, à savoir Mason Mount, Fikayo Tomori et Tammy Abraham.

Abraham a reçu le maillot et a fait un bon coup pendant deux saisons – devenant le plus jeune buteur de triplé du club en Premier League et marquant 30 buts au total.

Cependant, son rôle a diminué lorsque l’interdiction de transfert a été levée et qu’un éventail d’étoiles a été signé. Il serait considéré comme excédentaire par rapport aux besoins du remplaçant de Lampard, Thomas Tuchel, et a été vendu à la Roma l’été dernier pour un montant de 34 millions de livres sterling.

Quel avenir pour Lukaku ?

Donc, retour à l’endroit où nous avons commencé avec Romelu Lukaku. Tout avait semblé si prometteur – un premier but à Arsenal et deux à domicile à Aston Villa laissant beaucoup à croire qu’il était la dernière pièce du puzzle vainqueur de Chelsea.

Une blessure et un accès de Covid ont bloqué ses progrès, et sa récente reprise s’est arrêtée avec frémissement avec cette interview controversée, qui équivalait à une lettre d’amour à un ex, l’Inter, exprimant son mécontentement à l’égard d’une relation actuelle.

La réponse à cela ne s’est pas déroulée comme prévu, Chelsea étant évidemment furieux et les Inter Ultras, que Lukaku espérait reconquérir, déployant une banderole devant le San Siro en disant « Peu importe qui s’enfuit sous la pluie, ça compte qui restent dans la tempête ».

Maintenant, Lukaku doit surmonter la tempête qu’il a provoquée à Stamford Bridge, ou subir le même sort que tous ceux qui l’ont précédé en maillot.

Il s’est excusé publiquement et a disputé les 90 victoires en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue contre les Spurs, c’est donc un début.

Enfin, vous vous demandez peut-être ce qui s’est passé au cours des trois saisons où le maillot était vacant – Chelsea a remporté le titre dans chacune d’elles, ses trois succès en championnat au cours des 15 dernières saisons. Peut-être que les malédictions ne sont pas réservées qu’à la fiction.

Photo principale

Intégrer à partir de .