Romelu Lukaku et Timo Werner exclus par Thomas Tuchel, Billy Gilmour inéligible

Chelsea espère prolonger son merveilleux début de saison en accueillant Norwich City samedi après-midi.

L’équipe de Thomas Tuchel occupe la tête de la Premier League avec six victoires lors de ses huit premiers matches, ce qui lui donne un total de 19 points.

.

Tuchel espère prolonger son excellent début de saison

Après leur victoire 4-0 sur Malmö en milieu de semaine de la Ligue des champions, l’attention se tourne maintenant vers les Canaries – et vous pouvez entendre le match en direct sur talkSPORT.

Ils ont le potentiel de mettre la pression sur leurs rivaux pour le titre en remportant une victoire en début de match de samedi.

L’équipe de Daniel Farke a vraiment eu du mal depuis qu’elle a obtenu une promotion dans l’élite et Norwich espère avoir une équipe solide disponible alors qu’elle cherche à provoquer un bouleversement potentiel.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Tuchel devrait se passer de Romelu Lukaku et de Timo Werner.

.

Lukaku ratera les deux prochains matchs de Chelsea

Les attaquants de Chelsea ont tous deux été exclus des deux prochains matches des Blues, contre Norwich puis Southampton en Coupe Carabao la semaine prochaine.

Lukaku s’est blessé à la cheville lors de l’affrontement de la Ligue des champions avec Malmö, tandis que Werner s’est arrêté avec un problème aux ischio-jambiers.

S’adressant à la presse, Tuchel a déclaré : « Nous n’avons pas de grande nouvelle pour Romelu et Timo.

«Ils sont absents pour demain, ils seront absents pour le match de Southampton. Je ne pense pas qu’il soit logique que nous entrions dans des spéculations sur la durée que cela va durer.

« Si nous avions fait cela avec Christian Pulisic, vous penseriez que je suis un menteur.

« Le fait est qu’on ne sait jamais, les choses peuvent être plus courtes que prévu et plus longues que prévu.

« La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c’est que les deux sont en traitement et qu’ils se sentent tous les deux positifs et pas trop inquiets. Pour les deux prochains matchs, c’est sûr.

Nouvelles de l’équipe de Norwich City

Farke sera privé de Billy Gilmour pour le choc avec Chelsea.

.

Billy Gilmour sera inéligible pour affronter Chelsea ce week-end

Le jeune milieu de terrain est prêté par les Bleus et est donc inéligible pour affronter Tuchel samedi après-midi.

Christoph Zimmermann et Todd Cantwell devraient tous deux manquer l’affrontement, Farke expliquant: « Christoph Zimmermann est absent et je peux malheureusement confirmer qu’il a besoin d’une autre opération à la cheville

« Il sera opéré lundi prochain et nous nous attendons à ce qu’il ne s’entraîne plus en équipe pendant les six prochaines semaines.

«Ça dépend un peu de la chirurgie, ça peut être quelques semaines de plus, ça peut peut-être être quelques jours de moins. C’est une triste nouvelle pour Christoph et une triste nouvelle pour nous, mais nous espérons le revoir bientôt à l’entraînement en équipe. »

Farke a ajouté : « Todd a raté beaucoup de séances d’entraînement, il n’est donc pas un sujet pour demain. Il y a un processus jusqu’à ce qu’il soit prêt pour les batailles au niveau de la Premier League.

Vous pouvez entendre en direct et en exclusivité les commentaires talkSPORT de Chelsea vs Norwich, le samedi 23 octobre à 12h30.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.