Romelu Lukaku et Timo Werner exclus pour AU MOINS deux matchs, confirme Thomas Tuchel, mais le manager de Chelsea refuse de fixer un délai pour le retour du duo en pleine forme

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a confirmé que Romelu Lukaku et Timo Werner étaient exclus pour au moins deux matchs pour cause de blessure.

Le manager a refusé de fixer un calendrier officiel pour leur retour, bien que les deux attaquants se sentent « positifs ».

Des rapports plus tôt cette semaine ont affirmé que Lukaku pourrait être confronté à un mois d’absence, après avoir boité en première mi-temps de la victoire 4-0 de Chelsea sur Malmö mercredi.

L’attaquant, qui a été re-signé pour 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan cet été, s’est tordu la cheville lors de la victoire en Ligue des champions.

Werner a également été blessé lors de ce match, l’attaquant allemand boitillant juste avant la mi-temps.

Un mois plus tard, l’attaquant raterait les matchs de Premier League contre Norwich, Newcastle, Burnley et Leicester, Southampton en Coupe Carabao et un retour à Malmö en Ligue des champions.

Tuchel a refusé de discuter d’une éventuelle date de retour pour les deux joueurs, mais a déclaré qu’ils manqueraient certainement le choc de samedi en Premier League contre Norwich – EN DIRECT sur talkSPORT – et la rencontre de la Coupe Carabao la semaine prochaine avec Southampton.

S’exprimant lors de sa conférence de presse avant l’affrontement de samedi avec Norwich, le patron des Blues a déclaré: « Romelu, Timo et Christian sont tous sortis pour demain.

« Il n’y a pas de grande nouvelle pour Romelu et Timo ; Je peux dire qu’ils sont absents pour demain et qu’ils seront absents pour le match de Southampton et à partir de là, nous verrons la suite.

«Je ne pense pas que cela ait un sens que nous entrions dans la spéculation sur combien de temps cela va être.

« Si nous avions fait cela avec Christian Pulisic, vous penseriez que je suis peut-être un menteur, mentant constamment et cachant quelque chose.

« Mais le fait est qu’on ne sait jamais, les choses peuvent être plus courtes que prévu ou elles peuvent être plus longues que prévu.

« La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c’est qu’ils sont tous les deux en traitement, ils se sentent tous les deux positifs, ils ne sont pas trop inquiets et sont certainement absents pour les deux prochains matchs, et nous verrons ensuite. »

Tuchel devra désormais se tourner vers Kai Havertz – qui a marqué le but vainqueur en finale de Ligue des champions plus tôt cette année – pour mener la ligne.

L’attaquant allemand n’a marqué que deux fois dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, mais il devra intensifier ses efforts maintenant que ses partenaires de frappe ne sont pas disponibles.

Tuchel avait admis que Lukaku avait été « surjoué », le laissant mentalement fatigué en raison d’un calendrier chargé pour le club et le pays avant sa blessure contre Malmö.

Lorsqu’on lui a demandé si même un repos non désiré pouvait profiter à Lukaku maintenant, Tuchel a répondu : « Non, ce n’est jamais une bonne chose, honnêtement, jamais une bonne chose.

«Je ne vois rien de positif à cette blessure.

« Ce rôle de favoris que nous avons maintenant pour certains matches, c’était un rôle parfait pour Romelu de soulager la pression des autres, de prendre la responsabilité.

«Il était et est mentalement un peu surjoué, comme les autres membres de notre équipe, mais cela ne signifie pas que nous devons constamment les reposer.

« Jorginho et Mason Mount sont exactement au même endroit, mais ils ont joué un match fantastique.

« Alors c’est comme ça, ils ont joué beaucoup de compétitions, ils ont joué beaucoup de compétitions avec beaucoup d’enthousiasme et des objectifs personnels.

« Et c’est ce que nous avons ressenti avec Romelu.

« Nous l’avons donc encouragé à faire confiance à son instinct et à nous laisser penser et organiser la structure dont il pourra avoir le dernier contact.

« C’est ce que nous avons fait pour le match de Malmö, et dans un rôle de favori, il serait absolument crucial pour nous.

«Mais honnêtement, nous ne pouvons plus parler constamment de qui est blessé, nous devons trouver des solutions et nous trouverons des solutions parce que nous faisons confiance à notre équipe.

« Et les gars qui sont intervenus ont joué un bon match et c’est à eux de continuer demain. »

Christian Pulisic manquera également le choc de Norwich en raison de son problème persistant à la cheville, leavin Havertz et Callum Hudson-Odoi étant susceptibles de faire équipe avec Mount dans une ligne avant à trois.

L’attaquant américain Pulisic n’a pas figuré depuis la journée d’ouverture de la Premier League, et sa récupération prolongée et frustrante a laissé le patron Tuchel réticent à porter des jugements instantanés sur les nouveaux problèmes de blessures des Blues.

