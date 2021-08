Romelu Lukaku fera ses débuts à Chelsea alors que les Blues affrontent Arsenal, l’absence de Ben White pour le choc de Premier League confirmée

Romelu Lukaku fera ses deuxièmes débuts à Chelsea contre Arsenal à l’Emirates Stadium dimanche, alors que Thomas Tuchel nomme le Belge dans son onze de départ contre les Gunners.

Lukaku, que les Blues ont acheté pour 97,5 millions de livres sterling à l’Inter Milan cet été, est directement dans les trois premiers de Tuchel aux côtés de Kai Havertz et Mason Mount.

Romelu Lukaku débute à l’Emirates Stadium cet après-midi

Et l’Allemand pense que son nouvel attaquant pourrait être ce qui leur manquait en attaque.

« Le Romelu est-il la pièce manquante ? Eh bien, nous l’espérons, mais en même temps, nous essayons de trouver des solutions à toutes les questions posées pendant les matchs », a déclaré Tuchel.

“Et nous voulons toujours être une équipe forte et une équipe qui vient d’un effort d’équipe.

«Et Romelu est ce genre de personnalité et de profil qui nous manquaient au départ. Et à partir de maintenant, c’est notre travail de pousser cela à la limite.

Mason Mount et Kai Havertz soutiendront Lukaku

«Je pense qu’il est unique; de son physique, de sa capacité à jouer dos au but.

«Mais pour moi, il est à son plus fort lorsqu’il est en position semi-ouverte, ouverte même pour le gain de transition, pour utiliser son immense vitesse.

“Donc, je pense qu’avec ce genre de puissance physique et en même temps si rapide, et si affamé, et un vrai buteur dans ses caractéristiques, je pense que c’est aussi pour moi une expérience unique et nouvelle d’avoir cela.”

Chelsea a de nombreuses options pour jouer derrière son attaquant central, avec Hakim Ziyech, Timo Werner et Christian Pulisic tous capables de soutenir Lukaku.

Thomas Tuchel espère sa deuxième victoire en deux matchs cette saison

Mais Havertz et Mount ont obtenu le feu vert aujourd’hui et joueront légèrement devant N’Golo Kante et Jorginho.

Quant à Arsenal, ils seront privés de Ben White pour le match d’aujourd’hui dans le nord de Londres, le défenseur étant positif au coronavirus.

Mikel Arteta a sélectionné Pablo Mari et Rob Holding en l’absence de l’homme de 50 millions de livres sterling et ils espèrent empêcher Lukaku de marquer à son retour en Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang, qui a raté la défaite des Gunners à Brentford en raison de COVID, revient dans l’équipe.

La signature de 50 millions de livres sterling d’Arsenal Ben White n’est pas disponible pour le match d’aujourd’hui

Arsenal XI : Léno; Cédric, Holding, Mari, Tierney ; Lokonga, Xhaka ; Saka, Smith-Rowe, Pepe ; Martinelli

Abonnés : Aubameyang, Maitland-Niles, Tavares, Chambers, Nelson, Elneny,

Balogun, Kolasinac, Ramsdale.

Chelsea XI : Mendy ; Azpillicuta, Christensen, Rudiger ; James, Jorginho, Kovacic, Alonso ; Mont, Lukaku, Havertz.

Abonnés : Kepa, Chilwell, Chalobah, Silva, Zouma, Kanté, Hudson-Odoi, Ziyech, Werner