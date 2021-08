Romelu Lukaku fera-t-il ses débuts à Chelsea ce week-end ? Une star de 97 millions de livres sterling en lice pour les Blues s’incline dans le derby de Londres contre Arsenal

Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts à Chelsea ce week-end lorsqu’ils affronteront Arsenal, son rival londonien.

L’attaquant belge a terminé son transfert à Stamford Bridge jeudi après avoir conclu un accord d’une valeur de 97,5 millions de livres sterling avec l’Inter Milan.

Chelsea FC

Lukaku a rejoint Chelsea et devrait faire sa première apparition à l’Emirates Stadium

Lukaku a déménagé pour la première fois dans l’ouest de Londres à l’été 2011 et a passé trois ans avec le club, mais s’est limité à seulement 15 apparitions en équipe première alors que le jeune leader avait du mal à percer dans la première équipe.

Après avoir déménagé à Everton en 2014, l’attaquant a reconstruit sa carrière et a connu des périodes fructueuses avec Manchester United et plus récemment l’Inter Milan.

Cependant, il a maintenant révélé que cela avait toujours été un rêve de retourner chez les Bleus pour jouer un rôle central pour le club qu’il soutenait lorsqu’il était enfant.

Il a déclaré : « Je suis heureux et béni d’être de retour dans ce merveilleux club.

« Cela a été un long voyage pour moi : je suis venu ici quand j’étais enfant qui avait beaucoup à apprendre, maintenant je reviens avec beaucoup d’expérience et plus mature.

Romelu Lukaku et José Mourinho

“La relation que j’ai avec ce club compte tellement pour moi, comme vous le savez. J’ai soutenu Chelsea quand j’étais enfant et maintenant être de retour et essayer de les aider à gagner plus de titres est un sentiment incroyable.

“La façon dont le club évolue correspond parfaitement à mes ambitions à 28 ans et vient de remporter la Serie A. Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j’espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble.

« Depuis que j’ai quitté Chelsea, ce fut un long voyage avec beaucoup de hauts et de bas, mais ces expériences m’ont rendu fort et le défi est d’essayer d’aider l’équipe à remporter d’autres trophées. J’ai hâte de commencer et d’aider le club à atteindre plus de succès.

Alors que la victoire 3-0 de samedi contre Crystal Palace est arrivée trop tôt pour que Lukaku fasse ses débuts, il pourrait avoir un impact important dans le derby londonien de ce week-end.

GETTY

Les rivaux de Londres Chelsea et Arsenal s’affrontent ce week-end

Chelsea voyagera pour affronter Arsenal à l’Emirates Stadium dimanche après-midi (16h30) et espère remporter deux victoires consécutives en Premier League alors qu’ils cherchent à obtenir leur titre pour un départ parfait.

Cependant, Lukaku est sur le point de se heurter à une équipe d’Artilleurs qui a un vrai point à prouver.

L’équipe de Mikel Arteta a subi une défaite surprise contre le nouveau promu Brentford vendredi soir, la défense d’Arsenal étant particulièrement critiquée.

L’examen sera de la musique aux oreilles de Lukaku alors qu’il cherche à obtenir son deuxième sort avec Chelsea pour un départ parfait contre l’un de leurs rivaux les plus proches.