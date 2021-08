Romelu Lukaku “intouchable” à l’Inter Milan mais Chelsea prépare toujours un transfert avec deux offres pour l’attaquant belge cet été

in

Romelu Lukaku reste “intouchable” à l’Inter Milan alors que Chelsea a fait deux offres pour re-signer l’attaquant cet été.

Le tueur à gages belge a inscrit 24 buts en Serie A la saison dernière alors que l’Inter s’emparait du titre de champion, brisant la décennie de domination de la Juventus.

Lukaku a 64 buts en 95 apparitions pour l’Inter

Les géants italiens sont dans une situation financière difficile et ont déjà vendu Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain.

Le patron vainqueur du titre, Antonio Conte, a démissionné cet été après avoir été en désaccord avec la hiérarchie du club sur les plans de vente de certains de leurs meilleurs joueurs.

Et il semble que Chelsea ne parte pas de sitôt, le club ayant déjà fait deux offres pour l’attaquant cet été, selon ., alors qu’ils recherchent un nouvel avant-centre.

Cependant, talkSPORT a été informé que Lukaku est un joueur que l’Inter n’envisagera de vendre en aucun cas, bien que son partenaire de grève Lautaro Martinez pourrait finir par partir.

Lukaku et Martinez ont formé un partenariat prolifique à l’Inter, mais les deux premiers pourraient être séparés avec l’été avec Arsenal parmi les clubs intéressés par l’attaquant argentin

La presse italienne rapporte que Lukaku a poliment refusé les approches de son ancien club, mais Martinez pourrait être sur le point de partir avec l’Atletico Madrid et Arsenal poursuivant sa signature.

« Lukaku est intouchable. C’est leur position très publique à ce sujet », a déclaré l’expert du football européen Andy Brassell à talkSPORT.

« Il ne [want to leave]. Il y a atteint sa meilleure forme et a déjà eu plusieurs conversations avec Simone Inzaghi, leur nouvel entraîneur qui a remplacé Antonio Conte, ils s’entendent très bien.

« Ce serait dommage pour Lukaku si Lautaro [Martinez] évolué.

“Il y a très peu de premiers dans le football européen et ils sont probablement les meilleurs, ils sont tellement complémentaires.

Lukaku a également joué pour la Belgique à l’Euro 2020

“Lautaro est un joueur rapide, agressif, direct, capable de marquer, mais qui sait aussi très bien se lier avec les autres joueurs.

« C’est un attaquant très intelligent. Il espérait un déménagement à Barcelone. Nous savons que, pour des raisons financières, cela est hors de propos depuis assez longtemps. Ce n’est pas possible.

“Quand Arsenal a posé la question, d’après ce que je comprends, ils ont été agréablement surpris d’entendre les intermédiaires de Lautaro dire” nous pourrions être intéressés “.”

