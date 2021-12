Romelu Lukaku « pas content de la situation à Chelsea » sous Thomas Tuchel et promet de revenir à l’Inter Milan

Romelu Lukaku dit qu’il n’est PAS satisfait de sa situation à Chelsea, suggérant que Thomas Tuchel a choisi de jouer un système qui ne convient pas à son style de jeu.

L’attaquant belge n’a pas encore trouvé ses marques depuis qu’il a effectué un retour de 97,5 millions de livres sterling à Stamford Bridge cet été, marquant seulement cinq buts en Premier League cette saison.

Les derniers commentaires de Lukaku suggèrent fermement qu’il regrette d’avoir quitté l’Inter Milan

Ces commentaires ne feront pas le bonheur du patron de Chelsea

Sa campagne a été interrompue en raison d’une blessure et d’une crise de coronavirus, mais ses derniers commentaires suggèrent qu’il a un combat à mener pour devenir un acteur clé de Tuchel.

« Physiquement, je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea », a déclaré Lukaku à Sky en Italie.

« Tuchel a choisi de jouer avec un autre système – je n’abandonnerai pas, je serai professionnel. Je ne suis pas content de la situation mais je suis professionnel – et je ne peux pas abandonner maintenant.

Le joueur de 28 ans a également exprimé ses regrets quant à la façon dont il a quitté l’ancien club de l’Inter Milan et a juré de retourner à San Siro – et il prévoit de revenir lorsqu’il aura encore beaucoup à offrir en tant que joueur.

Lukaku a marqué 30 buts la saison dernière pour l’Inter, qui a remporté la Serie A la saison dernière

« Cela ne devait pas se passer comme ça », a-t-il ajouté : « La façon dont j’ai quitté l’Inter, la façon dont j’ai communiqué avec les fans, cela m’agace, car ce n’est peut-être pas le bon moment pour le dire, mais à l’époque ne me sentais pas non plus le bon moment.

« Maintenant, je pense qu’il est juste de parler, parce que j’ai dit que j’aurais toujours l’Inter dans mon cœur et j’espère vraiment y retourner un jour. Je suis amoureux de l’Italie, c’est le moment de faire savoir aux gens ce qui s’est vraiment passé, sans dénigrer personne, car ce n’est pas mon style.

Il a poursuivi: « Je veux m’excuser auprès des fans de l’Inter, car je pense que la façon dont je suis parti aurait dû être faite différemment. J’aurais dû te parler d’abord, parce que les choses que tu as faites pour moi, pour ma famille, ma mère, mon fils, ça restera avec moi pour le reste de ma vie.

« J’espère vraiment, sincèrement du fond du cœur, revenir à l’Inter, pas à la fin de ma carrière, mais pendant que je suis encore au niveau pour gagner plus de trophées. »

