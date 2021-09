Romelu Lukaku peut pousser Chelsea “à la prochaine étape vers le titre” alors que lui et l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo sont pressentis pour la bataille du Golden Boot avec des buts à gogo

Chelsea et Manchester United ont tous deux bien entamé la nouvelle saison de Premier League grâce à leurs deux énormes signatures dans la fenêtre de transfert d’été.

Les Blues ont déboursé 97,5 millions de livres sterling pour re-signer Romelu Lukaku tandis que Manchester United a fait de Critiano Ronaldo le joueur le mieux payé de la ligue en le ramenant à Old Trafford.

Lukaku et Ronaldo sont prêts pour une énorme bataille pour le Soulier d’Or cette saison

Après avoir considérablement renforcé leurs lignes de front, les deux clubs devraient se battre pour les grands honneurs cette saison.

Et s’exprimant sur talkSPORT, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor estime que le duo est prêt à marquer des buts nets à gogo.

“Lukaku et Ronaldo peuvent marquer 28 buts”, a-t-il déclaré.

“Vous pensez à 28 et vous pensez” wow c’est beaucoup de buts ” mais la façon dont il marque en ce moment et la façon dont il joue vous le soutiendraient pour marquer en 28 matchs.

“Dites un but en 28 matchs et ne marquez peut-être pas pendant 10 matchs, Lukaku peut marquer 28 buts, Ronaldo le peut.”

Les deux joueurs ont montré exactement pourquoi ils ont été re-signés alors que Lukaku a marqué deux fois contre Aston Villa, le même montant que Ronaldo a obtenu lors de ses deuxièmes débuts contre Newcastle United.

Lukaku a marqué deux dans la nuit pour assurer une victoire décisive sur Villa.

Ronaldo a marqué ses deuxièmes débuts à Manchester United de la seule manière qu’il connaisse : avec des buts !

Il ne fait aucun doute que ces deux attaquants phénoménaux seront en lice pour le soulier d’or.

Agbonlahor a continué à faire l’éloge de Lukaku et pense qu’il a atteint un autre niveau, comme le montre l’une de ses finitions.

Il a ajouté: “La plupart des attaquants là-bas qui ne sont pas de classe mondiale auraient le pied gauche et auraient probablement été bloqués ou le gardien le sauve.

“[Timo] Werner aurait tiré du pied gauche là-bas et aurait probablement été un effort maîtrisé, le gardien le sauve.

«Lukaku est intelligent, il sait que le défenseur pense qu’il va tirer sur son pied gauche, il revient à l’intérieur puis le rentre à la maison.

“Avec Chelsea ayant quelqu’un comme ça qui est garanti de marquer des buts, cela va les amener à la prochaine étape pour remporter le titre.”

Lukaku a déjà marqué trois buts cette saison et pourrait aider Chelsea à remporter son premier titre de champion depuis 2017

La star belge de Chelsea a relevé le défi lancé par Ronaldo samedi, qui a également marqué deux buts, et Agbonlahor a estimé que c’était inévitable.

“Je pense que tout le monde dans le monde savait que Ronaldo trouverait un but aujourd’hui. Quand ils étaient 1-1, qui marque un but ? » Il ajouta.

“C’est le genre de joueur qu’il est, il viendra avec ces gros buts quand Manchester United aura besoin de lui.

“C’est du Ronaldo vintage [the second goal], vous savez s’il reçoit le ballon dans ces positions, pied gauche [or] du pied droit, il va percer le ballon et le gardien n’a aucune chance.

“C’est ce que Manchester United l’a amené à faire, leur faire marquer des buts.”

Ronaldo a commencé son deuxième passage à Manchester United exactement comme il est parti il ​​y a 12 ans – en feu

