Romelu Lukaku pour commencer, Reece James et Jorginho de retour, mais pas de N’Golo Kante ou Trevor Chalobah

Moins de trois jours après sa victoire sur Watford, Chelsea revient à l’action pour affronter West Ham lors du coup d’envoi anticipé samedi.

Le calendrier des fêtes est à nos portes et cela signifie que les matchs de Premier League arrivent vite et bien.

GETTY

Les hommes de Tuchel sont déjà de retour contre West Ham

Les Blues ont scellé une victoire extrêmement fortuite 2-1 sur Watford à Vicarage Road mercredi dans un match où les champions d’Europe ont été dominés pendant une grande partie de la rencontre.

Les buts de Mason Mount et Hakim Ziyech ont finalement fait le travail des leaders de la Premier League, qui n’ont qu’un point d’avance sur Manchester City au sommet de l’élite après 14 matchs.

Le voyage à West Ham – que vous pouvez suivre en direct sur talkSPORT à partir de 12h – est un affrontement incontournable pour les Blues alors qu’ils cherchent à poursuivre leur bon début de période hivernale chargée.

Mais quelles sont les dernières nouvelles de l’équipe de Chelsea, comment pourraient-ils s’aligner pour le choc au stade de Londres ?

GETTY

Mount a marqué lors de la victoire la dernière fois à Watford

Tuchel a fait le point sur les blessures lors de sa conférence de presse vendredi, mais il reste encore de grands absents de son équipe.

Il a salué le coup de pouce « massif » du retour en forme de Reece James et Jorginho pour le voyage de samedi en Premier League à Stratford.

James a raté la victoire de Watford avec une blessure à la cheville, tandis que le milieu de terrain italien Jorginho n’était pas assez en forme pour commencer.

Cependant, les Blues sont toujours privés du quatuor mis à l’écart Trevoh Chalobah, Mateo Kovacic, N’Golo Kante et Ben Chilwell pour le voyage dans l’est de Londres, les Blues étant en proie à une surabondance de blessures.

Chilwell est le seul absent de longue date de Chelsea

James et Jorginho atténueront les pénuries à l’arrière et au milieu de terrain, laissant le patron Tuchel ravi d’avoir deux stars seniors en forme de retour en action.

« Reece James et Jorginho sont à nouveau disponibles », a déclaré Tuchel.

«C’est énorme, car Reece est le spécialiste à droite, et Jorgi est le gars à gauche de Mateo Kovacic, N’Golo Kante et lui des trois sur les épaules desquels nous mettons le rôle central sur une très longue période maintenant.

«Je suis absolument heureux que Ruben Loftus-Cheek intervienne dans la façon dont il le fait, mais nous sommes heureux que Jorgi soit de retour à l’entraînement.

.

Le retour de Jorginho sera un énorme coup de pouce pour Tuchel

« Et nous avons hâte que Kova et NG reviennent car c’est une partie très importante, non seulement de la saison mais aussi dans nos matchs, et ce rôle de milieu de terrain, où l’expérience et les qualités de leadership des gars nous manquent. qui sont dehors. C’est donc bien qu’ils soient de retour.

« Mais écoutez : nous ne nous plaindrons jamais, car nous sommes là pour trouver des solutions, et si nous manquons de joueurs, d’autres joueurs joueront.

« Ils ont des contrats ici parce qu’ils les méritent.

« C’est ce que nous faisons, et nous aurons une équipe solide sur le terrain demain.

« Nous avions une équipe solide contre Watford, nous avons l’habitude d’avoir des changements entre les deux et c’est là que nous allons. »

L’alignement potentiel de Chelsea contre West Ham

Avec Chilwell absent, Alonso devrait conserver sa place à l’arrière gauche, bien que Callum Hudson-Odoi puisse également jouer dans cette position selon Tuchel.

James reviendra directement dans le onze de départ en cherchant à poursuivre son début de saison électrique, après avoir marqué quatre buts et ajouté le même nombre de passes décisives en dix matches ce trimestre.

Ruben Loftus-Cheek conservera sa place au milieu du parc, avec Saul – une énorme déception contre Watford – abandonné pour Jorginho du XI.

Kai Havertz a été impressionnant à Vicarage Road et il partira du côté gauche, Mount occupant le flanc opposé.

Le retour tant attendu de Lukaku dans le onze de départ donnera un coup de pouce bien nécessaire à Tuchel.

Les fans de Chelsea espèrent que l’homme de 97,5 millions de livres sterling pourra lancer cette saison avec une rafale de buts maintenant.

Est-ce ainsi que Chelsea pourrait s’aligner contre West Ham ?