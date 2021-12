Romelu Lukaku prêt pour Watford mais les statistiques montrent que Chelsea a marqué de nombreux buts grâce à sa blessure malgré le soutien de Thomas Tuchel

Chelsea pourrait obtenir un coup de pouce bienvenu en attaque après que Thomas Tuchel a confirmé que l’attaquant vedette Romelu Lukaku « est prêt pour plus de minutes » après sa blessure.

La salle de traitement de Stamford Bridge a été encombrée ces dernières semaines et alors que Lukaku semble prêt à revenir, le manager Tuchel a plusieurs autres noms clés manquants avant leur voyage pour affronter l’ancien patron Claudio Ranieri et Watford en Premier League.

Tuchel doit jouer sans Lukaku depuis plusieurs semaines maintenant mais de manière impressionnante, son équipe n’a pas souffert sans le buteur prolifique

Cependant, Chelsea s’en sort très bien depuis la blessure de Lukaku.

Son absence pourrait prendre fin après que Tuchel a déclaré aux journalistes qu’il était prêt à passer à l’étape suivante après son arrivée tardive lors du match nul 1-1 du club contre Manchester United.

« Avec Romelu, c’est assez facile, il est entré et il a continué à s’entraîner, il n’y a aucune réaction à sa cheville blessée », a déclaré le manager des Blues.

« Il est resté à l’entraînement et il est prêt à progresser, progresser en quelques minutes et c’est là qu’il est.

Lukaku a été expulsé en première mi-temps contre Malmö en octobre et pourrait enfin être de retour dans le onze de départ

Il n’y a aucun doute sur la capacité de Lukaku, compte tenu du départ qu’il avait pris avant sa blessure, mais son équipe a quand même marqué pour le plaisir avec plusieurs joueurs intensifiant son absence.

Lors des quatre matchs de Premier League qu’il a manqués en raison d’une blessure, Chelsea a marqué 14 buts, pris 10 points et maintenu Man City et Liverpool derrière eux dans la course au titre.

Les goûts de Reece James, Ben Chilwell ont joué un rôle déterminant dans cette course avec le duo marquant quatre buts entre eux et contribuant trois passes décisives.

Lors de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur en Premier League, les Blues ont également gagné sur un score total de 10-0 et même si Lukaku a commencé deux de ces matches, il n’a pas pu trouver le filet à chaque fois.

Chilwell (C) et James (R) ont été superbes pour Tuchel en l’absence de Lukaku

Pour mettre cette forme impressionnante aux côtés des matchs qu’il a manqués en raison d’une blessure, la question est de savoir si Chelsea a vraiment besoin de Lukaku ?

Quoi qu’il en soit, il sera très peu probable que Tuchel commence sans son n°9.

« Si Romelu est en pleine forme, c’est un partant pour nous, mais il n’est pas dans le moment », a-t-il déclaré après le match nul contre Man United.

Chilwell, Mateo Kovacic et N’Golo Kante sont tous définitivement absents dans un avenir prévisible et Jorginho et, plus important encore, Timo Werner et le meilleur buteur James ont des doutes.

Ce dernier n’est peut-être absent que pour une courte période, mais avec Lukaku de retour de blessure, il semble presque certain que le joueur de 28 ans sera à nouveau en tête pour Tuchel contre Watford.

Lukaku n’a pas exactement mis le feu au monde depuis son retour à Stamford Bridge Comment Chelsea pourrait s’aligner contre Watford

Chelsea pourrait aligner cette équipe contre Watford