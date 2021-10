Romelu Lukaku risque jusqu’à un mois après s’être blessé à la cheville lors de la victoire contre Malmö en Ligue des champions

Romelu Lukaku serait absent jusqu’à un mois, après avoir boité lors de la victoire 4-0 de Chelsea contre Malmö mercredi.

L’attaquant, qui a été re-signé pour 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan cet été, s’est tordu la cheville lors de la victoire en Ligue des champions.

Chelsea a subi un gros coup de blessure

Chelsea sera privé du Belge pour les 3-4 prochaines semaines, selon The Sun, ce qui le verrait rater des matchs de Premier League contre Norwich, Newcastle, Burnley et Leicester.

L’indisponibilité de Lukaku pourrait être un coup dur pour les espoirs de titre des Blues, ce qui est aggravé par le fait que l’attaquant allemand Timo Werner a également clopiné le terrain lors du même match.

Thomas Tuchel devra désormais se tourner vers Kai Havertz – qui a inscrit le but vainqueur en finale de Ligue des champions plus tôt cette année – pour mener la ligne.

Le jeune n’a marqué que deux fois dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, mais il devra intensifier ses efforts maintenant que ses partenaires de frappe ne sont pas disponibles.

C’est une grande opportunité pour Havertz d’intensifier

L’agent de Lukaku, Federico Pastorello, pense cependant que son client peut revenir plus tôt que prévu de la blessure.

Pastorello a déclaré à Sky Sports News: « J’étais très inquiet parce que Romelu est un joueur qui veut vraiment jouer et le fait qu’il soit resté allongé sur le terrain si longtemps après le penalty – cela ne me semble pas bien parce que c’est quelqu’un qui a immédiatement se lève.

« Le fait qu’il soit à terre pendant quatre minutes, j’étais avec Petr Cech et je lui ai dit en regardant le match que c’était quelque chose qui me faisait peur parce qu’il n’est pas du genre à faire une fausse scène.

Il a ajouté: « Il était très triste en fait comme première réaction, mais tout le monde voyait qu’il jouait un bon match et je suis sûr à 100% qu’il aurait marqué des buts [had he stayed on].

L’agent de Lukaku dit qu’il reviendra plus fort

« Il était en feu mais il est vraiment concentré et se concentrera sur sa récupération dès que possible.

« Il a son kiné à la maison donc il travaille dur tous les soirs avant même de s’endormir donc, s’il y a un moment pour revenir, ce sera plus tôt que prévu. »

