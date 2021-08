Romelu Lukaku s’apprête à retourner à Chelsea pour 97 millions de livres sterling alors que l’Inter Milan accepte de vendre l’attaquant pour le deuxième prix le plus élevé de l’histoire du football britannique après Jack Grealish à Man City

Chelsea serait sur le point de signer Romelu Lukaku pour 97 millions de livres sterling, l’attaquant de l’Inter Milan devant devenir la deuxième signature la plus chère de l’histoire de la Premier League.

Les Blues avaient 88 millions de livres sterling, plus Marcos Alonso, offre rejetée pour l’international belge plus tôt cette semaine, mais des rapports en Italie affirment que leur nouvelle offre sera acceptée par les géants de la Serie A.

Lukaku a marqué 64 buts en 95 apparitions pour l’Inter depuis son arrivée de Man United en 2019

Lukaku, qui a marqué 30 buts en 44 apparitions pour l’Inter la saison dernière en remportant la Serie A, aurait le sentiment qu’il a des affaires inachevées à Stamford Bridge et souhaite maintenant retourner dans l’ouest de Londres, où il gagnerait environ 10 millions de livres sterling. -un an de salaire.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano, parmi une multitude de points de vente, affirme que Chelsea est sur le point de sceller un retour pour le joueur de 28 ans.

Écrivant sur Twitter, Romano a déclaré : « Romelu Lukaku est maintenant à un pas de rejoindre Chelsea. L’Inter et Chelsea sont sur le point de conclure un accord pour 115 millions d’euros à titre d’honoraires définitifs [no player included, at the moment].

“Lukaku a un accord personnel avec Chelsea. 12 millions d’euros nets par saison comme salaire.

Chelsea a presque son homme

Lukaku deviendra le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football britannique après le transfert, après que Jack Grealish a signé pour Man City pour 100 millions de livres sterling jeudi.

Plus tôt cette semaine, le patron des Blues, Thomas Tuchel, a refusé de se fier aux spéculations concernant l’avenir de Lukaku.

“Je ne parlerai pas des joueurs qui ne jouent pas dans mon équipe”, a déclaré le manager.

“C’est un joueur fantastique mais un joueur de l’Inter et avec tout le respect que je lui dois, je ne parlerai pas de lui. Pas tout le monde mais j’imagine que beaucoup de joueurs veulent venir nous rejoindre [Chelsea] mais nous ne commentons pas cela.

Que pourrait signifier l’arrivée de Lukaku pour Werner ?

La légende du club Gianfranco Zola, cependant, craint qu’une énorme signature comme Lukaku n’entrave le rôle de Timo Werner dans l’équipe, malgré sa première saison difficile en Premier League.

«Ils ont souvent créé des occasions, et dans certains matchs, ils ont été assez pénalisés. Lukaku vient combler cette lacune, mais j’aimais Chelsea tel qu’il était.

« Werner a fait un sale boulot pour tout le monde, et la raison pour laquelle ils ont remporté la Ligue des champions est qu’il a mis les autres en mesure de bien faire.

“Je suis curieux de voir Lukaku, mais j’aimais Chelsea tel qu’il était.”

