Romelu Lukaku s’est excusé pour une interview explosive et est de retour dans l’équipe de Chelsea pour le choc de la Coupe Carabao contre Tottenham, confirme Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a confirmé que Romelu Lukaku s’était excusé pour une interview où il affirmait être malheureux à Chelsea et révélait son espoir de revenir à l’Inter Milan.

L’attaquant belge a été critiqué pour l’interview explosive avec les médias italiens et a ensuite été exclu de l’équipe de Chelsea pour son match nul contre Liverpool.

Il semble que le joueur et le manager aient réglé leurs différends maintenant

Cependant, les choses semblent s’être arrangées entre Lukaku et le manager, Tuchel révélant également que le joueur de 28 ans est de retour en lice pour jouer dans leur affrontement en Coupe Carabao contre Tottenham mercredi, en direct sur talkSPORT.

Tuchel a déclaré aux journalistes: «Nous étions heureux d’avoir pris le temps nécessaire pour regarder sereinement et en parler sereinement.

« Il s’est excusé et il est de retour dans l’équipe pour le match d’aujourd’hui. [Tuesday’s] entraînement.

« Pour moi, le plus important était de comprendre et de comprendre clairement et de croire que ce n’était pas intentionnel, il n’a pas fait cela intentionnellement pour créer ce genre de bruit devant un grand match. »

Lukaku a montré des remords pour ses paroles et est prêt pour une seconde chance

Tuchel a poursuivi : « C’était la toute première fois… il n’y a jamais eu le moindre comportement contre l’équipe. C’était la toute première fois que nous le ressentions de cette façon.

« Ce sont des points très importants à comprendre, ce n’est pas aussi important que les gens le voudraient peut-être ou que vous [the media] veux qu’il le soit.

« Ce n’est pas petit mais c’est assez petit pour rester calme, accepter des excuses et aller de l’avant. »

Écoutez le commentaire complet de Chelsea vs Tottenham en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 19h45.