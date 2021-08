Romelu Lukaku subit un examen médical à Chelsea en Italie avant un transfert de 97,5 millions de livres sterling alors que l’Inter Milan est «désespéré» de vendre et d’effacer une dette de 630 millions d’euros

in

L’Inter Milan est “désespéré” de vendre Romelu Lukaku à Chelsea car il a près de 630 millions d’euros de dettes, a-t-on dit à talkSPORT.

L’attaquant belge se rapproche d’un retour de 115 millions d’euros (97,5 millions de livres sterling) à Stamford Bridge, avec un examen médical en Italie lundi après-midi.

Lukaku subit un examen médical en Italie et devrait être à Londres mardi

Lukaku a quitté définitivement les Blues en 2014 pour rejoindre Everton, avant de rejoindre Manchester United puis l’Inter.

Pourtant, . affirme que le joueur de 28 ans pourrait sceller son retour dans l’ouest de Londres d’ici mardi – malgré sa victoire au Scudetto la saison dernière – avec les géants de la Serie A en difficulté financière.

Fabrizio Romano a également présenté une dernière mise à jour sur le transfert lundi après-midi et a affirmé que l’accord serait conclu cette semaine avant le début de la nouvelle saison 2021/22 de Premier League.

L’accord avec Romelu Lukaku sera finalisé, signé et annoncé cette semaine. Chelsea travaille sur les derniers papiers avec l’Inter, le temps des examens médicaux, puis il sera officiellement dévoilé en tant que nouvel attaquant de Chelsea. 115M€ d’honoraires confirmés. #CFC – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 août 2021

Le journaliste italien Alessandro Schiavone a rejoint White and Jordan lundi pour offrir un point de vue d’initié sur l’accord, qui devrait devenir l’un des plus gros transferts de l’histoire du football italien.

Il a révélé que Lukaku voulait initialement rester avec les Nerazzurri pour prouver qu’il peut être une menace en Ligue des champions.

Cependant, le club a désespérément besoin de vendre ses actifs pour récupérer les pertes qu’il a subies en essayant de remporter la ligue en premier lieu.

L’attaquant belge voulait quitter l’Inter après avoir réalisé qu’ils devaient vendre

“Ils sont désespérés parce que Stephen Zhang, le président chinois, voulait gagner la ligue”, a déclaré Schiavone à talkSPORT.

“Maintenant qu’il a atteint son objectif, il doit rembourser les dettes et les emprunts bancaires et le bruit court que l’Inter doit rembourser plus de 630 millions d’euros.

“Cela vient de la signature de Lukaku, cela vient de donner à Antonio Conte ces salaires astronomiques parce qu’il était, à un moment donné, le deuxième manager le mieux payé au monde.

“Donc, maintenant qu’il a atteint son objectif, il doit vivre avec les conséquences et des rumeurs ont également filtré d’Italie selon lesquelles il envisageait de vendre le club.

“Il veut donc récupérer le plus d’argent possible avant de trouver un acheteur.”

Lukaku a déménagé à Stamford Bridge à l’été 2011 alors qu’il était adolescent

Pourtant, cela ne s’est jamais vraiment produit pour le tueur à gages de 6 pieds 4 pouces après son déménagement d’Anderlecht

Lukaku n’a pas réussi à marquer un seul but en Premier League à Chelsea, avant des périodes de prêt à West Bromwich Albion puis à Everton.

Au cours de la décennie qui a suivi, il a prouvé à maintes reprises qu’il était un finisseur de classe mondiale et l’un des attaquants modernes les plus meurtriers de la planète.

Même lorsque Conte a quitté l’Inter, Lukaku était prêt à rester, mais il est farouchement ambitieux et déterminé à jouer au plus haut niveau aussi longtemps qu’il le pourra.

Et Schiavone, l’attaquant, a tenu à partir dès qu’il a réalisé qu’il n’aurait jamais d’avenir à long terme à l’Inter.

Le journaliste italien a ajouté: “Lukaku a décidé de rester à l’Inter Milan, même après le départ d’Antonio Conte, il est devenu public et a déclaré:” Je veux rester à l’Inter et je suis heureux dans la ville de Milan.

« Il voulait tenter sa chance sur la scène européenne car l’Inter est sorti deux fois de la Ligue des champions en phase de groupes.

« Mais Lukaku est un homme ambitieux, il est très autocritique. Même s’il marque trois buts, il n’est pas content.

“Donc, il voulait prouver à tout le monde qu’il pouvait réussir en Ligue des champions, mais maintenant il voit que l’Inter est devenu un club vendeur.

“Alors maintenant, il pense qu’il n’y a pas d’avenir à l’Inter.”

