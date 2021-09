Romelu Lukaku tente de lutter contre les abus en ligne

L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a appelé les footballeurs à tenir un sommet avec les sociétés de médias sociaux pour poursuivre la lutte contre le racisme et les abus en ligne.

La force des médias sociaux s’est accrue au cours des dernières années, ce qui a conduit de nombreux footballeurs masculins et féminins à être exposés à des menaces en ligne.

Romelu Lukaku appelle à un sommet sur les abus en ligne entre les joueurs et les PDG des médias sociaux

Lukaku exhorte les parties prenantes à prendre des mesures contre les abus

Dans une interview exclusive avec CNN, Lukaku a exprimé son souhait que les meilleurs joueurs anglais rencontrent les PDG des médias sociaux et les parties prenantes concernées pour discuter collectivement de ce qui peut être fait de plus pour éradiquer le problème actuel des abus en ligne.

“Les capitaines de chaque équipe, et quatre ou cinq joueurs, comme les grandes personnalités de chaque équipe, devraient avoir une réunion avec les PDG d’Instagram et les gouvernements et la FA et la PFA, et nous devrions simplement nous asseoir autour de la table et avoir un grande réunion à ce sujet.

«Comment nous pouvons l’attaquer tout de suite, non seulement du jeu masculin, mais aussi du jeu féminin.

“Je pense que nous sommes tous ensemble et que nous organisons une grande réunion et une conférence et parlons simplement de choses qui doivent être traitées pour protéger les joueurs, mais aussi pour protéger les fans et les jeunes joueurs qui veulent devenir footballeurs professionnels.”

Des « positions plus fortes » peuvent être prises

Lukaku, 28 ans, qui a fait un retour fracassant à Chelsea durant l’été, a également été interrogé sur l’efficacité de se prendre le genou avant les matchs.

Le coéquipier du Belge Marcos Alonso a récemment provoqué une tempête en déclarant son intention d’arrêter de s’agenouiller avant le coup d’envoi, affirmant que le geste contre le racisme « perd de sa force ».

L’Espagnol a réitéré son désir de continuer à lutter contre le racisme et a ajouté qu’il indiquerait plutôt l’écusson “Pas de place pour le racisme” de la Premier League sur son maillot.

Une position similaire a été prise par l’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, qui a rapidement cessé de prendre le genou la saison dernière après avoir cru que le geste avait perdu son sens.

Lukaku a ajouté qu’il était sympathique à ces positions, cependant, certains joueurs étant toujours sujets à des abus raciaux de masse après les matchs.

“Je pense que nous pouvons prendre des positions plus fortes, fondamentalement”, a-t-il ajouté. “Oui, on se met à genoux, mais à la fin, tout le monde applaudit mais parfois après le match, tu vois une autre insulte.”

Réponse de FA à Romelu Lukaku

Un porte-parole de la Football Association (FA) a contacté CNN pour dire qu’ils avaient contacté Chelsea pour organiser une conversation avec Lukaku à ce sujet.

“Nous accueillons toujours les conversations sur ce sujet important avec les joueurs et d’autres acteurs du jeu, et nous avons contacté directement Chelsea pour organiser une discussion avec Romelu s’il le souhaite.”

Un acte similaire a depuis été mené par l’Association des footballeurs professionnels (PFA), qui a contacté le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta au sujet de l’organisation potentielle d’une conférence sur la question.

