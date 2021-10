Romelu Lukaku toujours absent mais N’Golo Kante sera de retour dans le choc du quatrième tour de la Coupe Carabao

Chelsea accueille Southampton à Stamford Bridge pour la deuxième fois en un mois lorsque les deux équipes se rencontrent cette semaine en Coupe Carabao.

Les deux se sont affrontés en Premier League début octobre, les Bleus ayant besoin de deux buts en retard pour éliminer les vainqueurs 3-1.

Chelsea affronte Southampton à domicile pour la deuxième fois ce mois-ci

Les Saints seront prêts à se venger après avoir été à égalité avec 15 minutes à jouer avant que le capitaine James Ward-Prowse ne reçoive un carton rouge.

Mais ils font face à une tâche difficile pour atteindre le tour suivant et affronter une équipe de Chelsea qui a mis sept contre Norwich sans défense samedi.

Chelsea vs Southampton: commentaire talkSPORT

Le choc de la Carabao Cup doit avoir lieu le mardi 26 octobre avec le coup d’envoi prévu à 19h45.

Le match du quatrième tour se jouera à Stamford Bridge, à Londres.

talkSPORT aura une couverture en direct du match à partir de 19h30 avec des commentaires de Joe Shennan et de l’ancien défenseur anglais Danny Mills.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Mason Mount a réussi un triplé alors que Chelsea battait Norwich Chelsea contre Southampton: Nouvelles de l’équipe

Les Blues ont reçu un coup de pouce avec la nouvelle que N’Golo Kante sera apte à revenir contre les Saints.

Le Français a raté la déroute 7-0 contre Norwich avec une tension musculaire, mais le club a révélé que son absence n’était qu’une précaution.

Les nouvelles sont moins positives concernant Romelu Lukaku et Timo Werner, qui ne sont tous deux pas prêts à revenir après s’être blessés contre Malmö la semaine dernière.

Christian Pulisic reste également un peu à l’écart de son propre retour avec cette coupe cravate qui arrivera trop tôt pour l’Américain.

Pendant ce temps, Southampton sera privé d’Armando Broja – qui a marqué contre Burnley – car il ne peut pas jouer contre son club parent, Chelsea.

Ward-Prowse est toujours suspendu de l’interdiction qu’il a prise la dernière fois qu’il a affronté les Blues et Jack Stephens est à nouveau porté disparu en raison d’une blessure au genou.

Ward-Prowse est passé de héros à méchant pour les Saints contre Chelsea Chelsea vs Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

Tuchel a déjà laissé entendre que Callum Hudson-Odoi jouera contre Southampton cette semaine.

« Il a fait un bon match contre Malmö, un autre bon match aujourd’hui », a déclaré Tuchel lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Il y a encore des choses à améliorer et à travailler, mais c’est sur lui.

«C’est comme je l’ai dit avant le match, il doit montrer qu’il doit produire des performances comme celle-ci de manière cohérente et il est temps de montrer. La prochaine représentation est mardi.