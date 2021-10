Romelu Lukaku un doute mais N’Golo Kante de retour pour le derby de l’ouest de Londres en Premier League

Chelsea sera de retour en Premier League ce week-end avec un voyage pour Brentford en forme avec plusieurs problèmes de blessures.

L’équipe de Thomas Tuchel entre en tête du classement des matchs de ce week-end, mais les Bees sont invaincus lors de leurs trois derniers matchs de haut niveau, en remportant deux.

Les rivaux de l’ouest de Londres Brentford et Chelsea s’affrontent samedi

Chelsea a rencontré Brentford à deux reprises ces dernières années et a remporté de manière convaincante les deux matches 4-0 à chaque match de la FA Cup en 2013 et 2017.

Cependant, les deux équipes ne se sont pas rencontrées en championnat depuis une victoire 2-0 des Blues en mars 1947.

Le derby de l’ouest de Londres a de nombreux scénarios qui l’entourent et devrait constituer un match intrigant.

Brentford v Chelsea: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 17h30 le samedi 16 octobre.

La couverture complète du stade communautaire de Brentford sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Dan Windle sera votre présentateur et les commentaires viendront de Joe Shennan et de l’ancien défenseur anglais Alvin Martin.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Lukaku s’est retiré de l’équipe de Belgique en raison d’une « fatigue musculaire » Brentford v Chelsea: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes n’ont pas de nouveaux problèmes à affronter avec Yoane Wissa espérant son premier départ en championnat après avoir remporté un vainqueur tardif contre West Ham.

Pendant ce temps, Josh Dasilva et Mads Bech Sorensen restent deux absents de longue date du côté de Thomas Frank.

Chelsea est entré dans la pause d’octobre avec une victoire 3-1 sur Southampton avec Reece James, N’Golo Kante et Christian Pulisic tous manquants.

Et les Bleus transpirent désormais sur la forme physique de Romelu Lukaku après son retrait de l’équipe belge à la suite d’une blessure.

L’ancien attaquant de l’Inter Milan a été contraint de renoncer aux troisième et quatrième barrages de la Ligue des Nations contre l’Italie dimanche.

Antonio Rudiger est également incertain après avoir raté le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord en raison de problèmes de dos.

Cependant, il y a des nouvelles plus positives à la fois sur Kante et James après le retour du couple à l’entraînement à la base des Blues de Cobham cette semaine.

Wissa a enthousiasmé les joueurs et les fans de Brentford avec son vainqueur à West Ham Brentford contre Chelsea: Faits du match Brentford est sans victoire lors de ses six dernières rencontres avec Chelsea dans toutes les compétitions (D1 L5) depuis une victoire 3-1 à l’extérieur en février 1939. Ce est la première rencontre de championnat entre les deux équipes depuis une victoire 2-0 pour les Blues en mars 1947. Chelsea a remporté ses deux dernières rencontres avec Brentford par un score de 4-0, ces deux matches étant à venir en FA Cup (février 2013 et janvier 2017). Brentford a déjà fait match nul avec Crystal Palace et a battu à la fois Arsenal et West Ham cette saison. Ils sont la première équipe de l’histoire de la Premier League à rester invaincue lors de chacun de ses trois premiers matches de derby londonien dans la compétition. Chelsea a remporté chacun de ses six derniers derbys londoniens à l’extérieur en Premier League et pourrait devenir la première équipe en anglais Histoire de la Ligue de football (quatre premiers niveaux) pour remporter sept matchs de ce type à la suite. Brentford a remporté sept de ses neuf matches de haut niveau contre des équipes commençant la journée en tête du classement (L2), avec c’est leur premier match de ce type depuis janvier 1947 (4-1 contre les Loups). Le taux de victoire des Bees de 78% contre les leaders de la ligue est le meilleur de tous les clubs de l’histoire de l’élite anglaise. Chelsea n’a perdu qu’un de ses 12 matchs à l’extérieur de Premier League sous Thomas Tuchel (W8 D3), après avoir perdu quatre de ses derniers cinq sur la route sous Frank Lampard. Les Blues ont gardé six cages inviolées dans cette série, marquant sept buts au total. Chelsea a le meilleur taux de conversion de tirs de Premier League cette saison (15,3 %), ainsi que la meilleure différence entre les buts marqués (15) et attendus. buts (11,8 – +3,2). À l’autre extrémité, Chelsea a la meilleure différence entre les buts encaissés (3) et les buts attendus contre (8,6) en Premier League ce trimestre (5,6). Chelsea a eu plus de buteurs différents que toute autre équipe de Premier League jusqu’à présent cette saison. (12, hors buts contre son camp). Seul Arsenal en 2009-10 a eu plus de buteurs différents lors de ses sept premiers matchs d’une campagne de Premier League (13). Yoane Wissa a marqué cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions dans toutes les compétitions pour Brentford, avec une moyenne de but toutes les 47 minutes pour le Les abeilles cette saison. De tous les joueurs de Premier League dans toutes les compétitions cette saison, seuls Marcus Forss (37) et Cameron Archer (46) ont un meilleur taux de minutes par but que l’attaquant congolais, bien qu’aucun de ces joueurs n’ait marqué en Premier League jusqu’à présent. Timo Werner de Chelsea a marqué son premier but en 10 matchs de Premier League contre Southampton la dernière fois. L’Allemand n’a marqué qu’une seule fois lors de matches de championnat consécutifs pour les Bleus, en novembre 2020.