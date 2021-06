Romelu Lukaku verse de l’eau froide sur le transfert de Man City alors qu’il répond à la question de Trevor Sinclair, l’animateur de talkSPORT dit que les fans préféreraient avoir l’attaquant de l’Inter plutôt que Harry Kane

Les fans de Manchester City préféreraient signer Romelu Lukaku avant Harry Kane cet été, insiste Trevor Sinclair.

Les champions de Premier League semblent augmenter la mise dans leur tentative de signer l’attaquant de Tottenham, avec des rapports affirmant que City pourrait offrir 100 millions de livres sterling plus un joueur comme Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Gabriel Jesus pour lui.

.

L’as de Tottenham Kane a laissé quelques indices qu’il aimerait quitter les Spurs et il semble que City ait fait le premier pas

Kane n’a pas montré ses talents à l’Euro 2020 mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des matches de groupe de l’Angleterre.

En revanche, Lukaku a commencé en feu, marquant trois buts en trois matches de groupe et Sinclair a cité le partenariat qu’il a avec son coéquipier belge Kevin De Bruyne comme une raison pour laquelle cela pourrait être une signature très excitante.

“J’ai posé une question aux fans de City sur les réseaux sociaux”, a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast. « J’ai dit ‘Qui préféreriez-vous avoir, Romelu Lukaku ou Harry Kane ?’

« Vous regardez le lien entre Lukaku et De Bruyne avec l’équipe de Belgique et littéralement 90 % des réponses étaient Lukaku.

.

Lukaku a beaucoup d’expérience en Premier League, ayant déjà joué à Man United, Everton, Chelsea et West Brom

« Ils ont le même âge et Lukaku s’est présenté à ce tournoi. Il a fait une saison fantastique en Italie.

« C’est une brute, regarde sa taille. Les défenseurs ne peuvent même pas voir le ballon, peu importe le défi parfois.

“Le but [against Finland] qui était hors-jeu était touch and go pour moi, une finition superbe. Mais le poids du décès de Kevin De Bruyne mais ils ont cette chimie… il y a une appréciation l’un pour l’autre. Ils ont fait le même genre de voyage.

« C’est presque comme le football de la FIFA. Si vous obtenez la bonne chimie en jouant à FIFA, votre équipe jouera mieux, mais c’est la réalité.

.

Lukaku a trois buts à l’Euro 2020 tandis que De Bruyne a un but et deux passes décisives à son actif

“Pour une raison quelconque, ils semblent avoir choisi Harry Kane, mais pour moi, l’avant-centre le plus excitant à amener à Manchester City serait Lukaku.”

Lukaku a quitté Manchester United, le rival de City, pour l’Inter Milan en août 2019 après avoir échoué à faire sa marque à Old Trafford.

Le joueur a lancé mercredi une séance de questions-réponses aux fans sur son compte Twitter et Sinclair en a profité pour aider l’ancien club de Man City.

L’agent Sinclair a demandé à Lukaku : « Envie de la moitié bleue de Manchester, Rom ?

Mais il semble que Lukaku ne reviendra pas à Manchester de sitôt, car il a versé de l’eau froide sur la possibilité d’un déménagement.

Lukaku a répondu : “Je suis heureux à l’Inter.”