“Romelu Lukaku veut juste marquer des buts et a plus de rythme, Harry Kane doit être plus dans la surface”

Chelsea revient dimanche au Tottenham Hotspur Stadium dans l’espoir d’infliger plus de misère à ses rivaux les plus féroces, tandis que deux joueurs s’affronteront pour les plus grands honneurs.

Romelu Lukaku est revenu à Chelsea et a apparemment mis fin à sa malédiction du numéro neuf en un instant avec quatre buts en quatre matchs, ressemblant à un joueur complètement différent de celui qui a quitté Manchester United pour l’Inter Milan en 2019.

Lukaku et Kane sont deux des meilleurs attaquants du monde, mais qui est le meilleur ?

Et il affrontera l’ancien partenaire d’entraînement Harry Kane, qui ressemble également à un joueur différent, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Kane n’a marqué en UEFA Conference League que depuis l’échec de son transfert de 150 millions de livres sterling à Manchester City, tandis qu’en Premier League, il avait l’air complètement sans vie, avec seulement deux tirs en trois matchs.

C’est un contraste frappant avec Lukaku qui est dans une forme époustouflante depuis son retour en Angleterre, mais la paire reste l’un des meilleurs tueurs à gages du jeu et cherchera à le prouver ce week-end.

Lukaku est clairement plus mince dans ses nouvelles photos de Chelsea que pendant son séjour à Old Trafford LES STATISTIQUES

HARRY KANE

Buts en championnat : 166

Buts en Ligue des champions : 20

Buts en Ligue Europa : 13

Buts internationaux : 41

ROMELU LUKAKU

Buts en championnat : 163

Buts en Ligue des champions : 14

Buts en Ligue Europa : 20

Buts internationaux : 67

Kane n’a plus ressemblé à son ancien moi après l’échec de son déménagement à Man City

Les seuls buts de club de Kane de la saison sont venus contre Pacos de Ferreira dans le troisième niveau européen, et il a été en grande partie un passager du début de saison de Tottenham.

Les Spurs avaient réussi trois victoires sur trois pour commencer la campagne de championnat, mais un effondrement inquiétant contre Crystal Palace a radicalement changé la donne.

Kane a cependant ressemblé à son ancien capitaine de l’Angleterre, marquant trois buts en trois matchs lors de la pause internationale de septembre, que Lukaku a également égalé pour la Belgique dans un match de moins.

La paire est tout aussi mortelle pour leurs équipes nationales

Les deux hommes se sont rencontrés 12 fois au cours de leur carrière pour le club et le pays, Kane enregistrant six victoires et quatre buts, laissant Lukaku avec quatre victoires et deux buts.

Cependant, à moins que les choses ne changent rapidement pour Kane, cela ne devrait pas être le cas ce week-end alors que la paire s’affrontera pour le soulier d’or de la Premier League.

L’ancien attaquant d’Angleterre et d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a remarqué une différence chez Kane, mettant son manque d’efficacité cette saison sur le compte de la façon dont les Spurs jouent.

“Il dirait à Dele Ali et Lucas Moura qu’il a besoin de plus de service et qu’il n’obtient pas le ballon, il doit donc s’enfoncer profondément”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

Man City n’a pas réussi à débourser les 150 millions de livres sterling exigés par Daniel Levy pour Kane

« Kane regarderait également les ailiers et les arrières latéraux pour dépasser les ailiers adverses et obtenir les centres dans les bonnes zones, mais je pense toujours que Harry Kane doit jouer davantage en tant qu’attaquant et moins en tant que numéro 10.

“Principalement, il doit se regarder et arrêter de tomber aussi profondément, cela fonctionne à certains jeux mais j’ai remarqué récemment qu’il descend un peu trop profondément, alors que les goûts de Lukaku, il tombe profondément ici et là mais il est toujours dans la boîte, Kane n’est pas assez dans la boîte.

Kane affronte Lukaku dans l’espoir de prouver que sa forme de début de saison n’est qu’un blip VERDICT DE GABBY

«Lukaku veut juste marquer des buts sur des buts, il tombera au milieu de terrain quand il le devra, mais contre Aston Villa, je ne l’ai pas vu toucher le ballon en dehors de son but. Il est resté à l’écart pour laisser les milieux de terrain faire leur travail, récupérer le ballon dans les surfaces et le voilà.

« Vous regardez le premier but de Lukaku contre Aston Villa, un peu de mouvement par derrière et c’est ce qu’il ajoute à son jeu que Kane n’a pas.

“Kane n’a pas le rythme de Lukaku, donc pour moi, si je devais choisir un attaquant, je choisirais Lukaku.”

EN-TÊTES

Lukaku – 7/10

Kane – 6/10

FORCE

Lukaku – 10/10

Kane – 6/10

TOUCHER

Lukaku – 7/10

Kane – 10/10

CAPACITÉ DE JEU

Lukaku – 7/10

Kane – 9/10

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Lukaku – 9/10

Kane – 9/10

FINITION

Lukaku – 8/10

Kane – 9/10

Alors voilà votre réponse, le meilleur buteur de Belgique et la signature du record de Chelsea sont juste à côté