Romeo Beckham lance un énorme tatouage au cou inspiré de l’encre de papa David

Roméo Beckham est jumelée en permanence avec papa David Beckham.

Le 6 janvier, le mannequin de 19 ans, dont la maman est Victoria Beckham, a montré les résultats de deux nouveaux tatouages ​​dans son histoire Instagram. Un tatouage sur sa main montrait un oiseau, avec la phrase « Lead with love » en dessous. Mais c’est le deuxième art corporel accrocheur sur la nuque, qui comportait des ailes d’ange avec une croix au milieu, qui reflète un tatouage de son père.

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Roméo a également félicité le tatoueur célèbre qui lui a offert son dernier art corporel, en écrivant : « @_DR_WOO_ MASTERPIECE ONCE AGAIN. » Le modèle a également montré son cou maintenant encré dans une photo Instagram franche plus tard dans la journée.

Le père de Romeo n’est pas étranger à l’encre, l’ancien footballeur arborant apparemment plus de 60 tatouages ​​sur son corps. L’un d’eux, selon Men’s Health, comprend le nom de Roméo et se trouve sous son propre tatouage au cou aux ailes d’ange.