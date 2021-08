Roméo et Juliette et 9 autres films romantiques sur l’amour interdit

in

Je ne peux pas avoir une liste d’amour interdite sans mentionner West Side Story. Dans le New York des années 1950, plusieurs Italiens (les Jets) et Portoricains (les Sharks) font partie de gangs opposés qui se battent pour le territoire de la ville. Cependant, lorsque Tony, un Italien, et Maria, une Portoricaine, tombent amoureux lors d’une danse, leur relation est menacée par les gros enjeux des deux gangs, qui se disputent constamment.

Tout d’abord, c’est une comédie musicale et les chansons sont si entraînantes que vous chanterez pendant des jours. Vous danserez sur “America” ​​un moment, puis pleurerez pendant “Somewhere” le suivant. La danse est également emblématique, chorégraphiée par le légendaire Jerome Robbins. De plus, il s’agit d’une histoire d’amour interdite emblématique qui a tout ce que vous pourriez souhaiter. De plus, avec la sortie prochaine de West Side Story de Steven Spielberg, vous pourriez aussi bien regarder l’original en premier.

