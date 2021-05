Romeo Santos est en deuil: qui est mort?

. Romeo Santos souffre de la mort d’un être cher.

Romeo Santos vit un moment difficile dans la sphère personnelle après avoir fait savoir qu’il avait perdu un proche en raison de complications dérivées du coronavirus.

À travers son compte Instagram officiel, le chanteur américain a pleuré la mort de l’un de ses plus chers parents, son oncle Eduardo, qui faisait également partie de son équipe de travail et l’a soutenu dans les moments les plus importants de sa carrière artistique exceptionnelle.

«Je n’aime pas utiliser mes réseaux pour donner de mauvaises nouvelles, et encore moins m’habituer à donner des détails sur des questions personnelles. Cependant, à cause de l’affection que je sais que de nombreux Roméistes ont pour mon oncle Eduardo, je vous informe qu’il y a environ 2 semaines, l’oncle a été admis à l’hôpital en raison d’une gêne à la poitrine. Là, il a reçu un diagnostic de COVID et sa santé s’est détériorée avec d’autres complications », a souligné Santos dans le premier fragment de sa publication émotionnelle sur le réseau social.

Le célèbre interprète a poursuivi en mentionnant: «La gorge serrée, étonné et avec des difficultés à accepter cette réalité, je partage avec vous que mercredi soir notre oncle nous a quittés, mais il est parti en paix. C’était un homme plein de foi, un croyant en Dieu. C’est pourquoi je sais que maintenant il est dans un meilleur endroit ».

Roméo Santos a avoué que la mort de son oncle laisse une profonde douleur dans son cœur: «J’apprécie vos prières et vos condoléances. Je l’aime et il me manquera tous les jours de ma vie, jusqu’à ce que nous nous revoyions. “

Des milliers de fans ont exprimé leurs condoléances à Romeo Santos pour la mort de son parent

Des centaines de fans de Romeo Santos se sont exprimés sur la plateforme Instagram pour pleurer la mort du parent de l’artiste.

«Mes plus sincères condoléances à Roméo et à toute sa famille,« Je suis vraiment désolé, Roméo »,« Une grande honte, j’étais très jeune. Que Dieu l’ait dans la gloire et mes condoléances à Romeo Santos “,” Beaucoup de force pour Romeo Santos et toute sa famille “,” Paix à son âme et réconfort à tous les membres de la famille “,” Je vous accompagne dans votre douleur “, ils étaient certaines des réactions sur le réseau social.

Romeo Santos a fourni un message puissant pour la pandémie de COVID-19

Début avril 2020, Romeo Santos faisait partie d’une campagne de sensibilisation pour empêcher la propagation rapide du COVID-19.

Santos a fourni un message réfléchi sur son compte Instagram officiel pour encourager ses abonnés à continuer à prendre soin d’eux-mêmes au milieu de la crise de santé publique que traverse la pandémie COVID-19.

«La meilleure façon de prendre soin de vous et des autres à cause du COVID-19 est de rester à la maison. Je reste à la maison pour ma famille et pour mes fans du monde entier », a déclaré le chanteur dans une vidéo publiée sur son profil sur le réseau social.

Romeo Santos a également rejoint Ricky Martin en 2020 pour une collecte de fonds numérique afin d’acheter des équipements de protection pour les travailleurs de la santé qui traitaient des patients COVID-19 dans les principaux hôpitaux des États-Unis et d’Amérique latine.