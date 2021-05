Romesh Ranganathan vise Noel Clarke après des allégations ⋆ .

Romesh Rangathan a fait une fouille à Noel Clarke après les allégations (Photo: BBC)

Romesh Ranganathan a pris pour cible Noel Clarke après les accusations portées contre lui, alors qu’il occupait le poste d’animateur de Have I Got News For You.

L’acteur de Doctor Who et Viewpoint a fait face à des allégations d’inconduite, notamment de harcèlement sexuel et d’intimidation de la part de 20 femmes, ce qu’il a nié avec véhémence.

Son adhésion à la Bafta a été suspendue, le dernier épisode de Viewpoint a été retiré de la diffusion sur ITV et Sky a annoncé qu’il suspendrait toutes les émissions mettant en vedette l’acteur.

La bande dessinée Romesh a brièvement abordé les allégations en présentant un bulletin d’information intitulé Face à face de la Guilde diocésaine de Salisbury des Bell-Ringers sur l’émission de la BBC.

“ Malheureusement, ces derniers temps, de nombreuses cloches se sont tues ”, a-t-il affirmé, ajoutant: “ Surtout celui du téléphone de Noel Clarke. ”

Clarke a nié les allégations contre lui, déclarant au Guardian dans un communiqué: “ Au cours d’une carrière de 20 ans, j’ai mis l’inclusivité et la diversité au premier plan de mon travail et je n’ai jamais eu de plainte contre moi.

Clarke a nié les allégations (Photo: .)

“ Si quelqu’un qui a travaillé avec moi s’est déjà senti mal à l’aise ou manqué de respect, je m’en excuse sincèrement. Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou tout acte répréhensible et j’ai l’intention de me défendre contre ces fausses allégations.

L’homme de 45 ans a également été accusé d’avoir harcelé sexuellement le personnel sur le tournage de Doctor Who, des affirmations qu’il a également démenties.

Un porte-parole de la BBC a déclaré Metro.co.uk: «La BBC est contre toutes les formes de comportement inapproprié et nous sommes choqués d’entendre ces allégations.

“ Pour être tout à fait clair, nous enquêterons sur toutes les allégations spécifiques faites par des individus à la BBC – et si quelqu’un a été soumis ou a été témoin d’un comportement inapproprié de quelque nature que ce soit, nous les encouragerions à le soulever directement avec nous.

«Nous avons une approche de tolérance zéro et des processus robustes sont en place – qui sont régulièrement revus et mis à jour pour refléter les meilleures pratiques – pour garantir que toutes les plaintes ou préoccupations sont traitées avec le plus grand sérieux et le plus grand soin.

Have I Got News For You est diffusé les vendredis à 21 heures sur BBC One.

