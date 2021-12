Romina Marcos est la gagnante de « Las Estrellas dance en Hoy »

La fille du célèbre Niurka Marcos, Romina Marcos a été la lauréate de « Las Estrellas bailan en Hoy » avec son partenaire Josh, un prix qu’elle avait sans aucun doute très bien mérité d’avoir en sa possession.

C’est vrai, Romina Marcos et Josh ils sont devenus les gagnants de la deuxième saison de « Las Estrellas bailan en Hoy », car pour être vrai, le couple est devenu l’un des favoris.

Vendredi dernier, 17 décembre, la finale de la deuxième saison de « Les étoiles dansent aujourd’hui« , émission de téléréalité le matin de Televisa, où plusieurs célébrités s’affrontaient sur la piste de danse.

Cependant, un seul des couples a réussi gagner la compétition et c’était Romina Marcos et Josh.

Et c’est que, la production a préparé un numéro musical spectaculaire au début qui a conclu avec les juges, les chefs d’orchestre et les participants.

Pour chaque million de votes, les couples ont obtenu un point supplémentaire, pour lequel les cinq derniers couples ont dansé pour la dernière fois sur le sol.

En fait, la fille de Niurka a obtenu une note parfaite dans l’une de ses chorégraphies avec Josh, le jeune couple est donc devenu l’un des favoris pour atteindre la grande finale de la deuxième saison du concours de danse.

Il convient de noter que les cinq couples étaient : Gaby Carrillo et Augustín Arana, Mariazel et Yurem, Tony Garza et Arantza, Romina et l’acteur Josh et Pía et Moisés qui ont réussi à démontrer leur talent en danse et ont réussi à captiver le public avec leur chorégraphie.

Le matin de Televisa a reçu 51 millions 124 mille 026 votes, pour lesquels l’hôte Galilea Montijo a annoncé comment les places de la compétition étaient laissées, puisque la cinquième place est revenue à Gaby et Agustín qui ont reçu 65 points.

Alors que la quatrième place est revenue à Aranza et Toni Garza, la troisième place à Marizel et Yurem, la deuxième place à Pía Sanz et Moisés Peñaloza qui ont obtenu 79 points, donc la première place a été obtenue par la fille de Niurka Marcos avec 80 points.

En revanche, la jeune chanteuse a 26 ans et dès son plus jeune âge a montré son talent en participant à certains projets sur Televisa.

Pourtant, sa participation à l’émission de télé-réalité du matin a réussi à faire sensation sur les réseaux sociaux pour sa super chorégraphie et que dire de ses moments coquette avec Josh.

Pourtant, après plusieurs semaines de compétitions, Romina Marcos et Josh ont réussi à convaincre le public et ont été sacrés vainqueurs absolus de la deuxième saison de « Las Estrellas bailan en Hoy ».

De leur côté, les fans de la jeune chanteuse et influenceuse ont adressé leurs félicitations au célèbre via leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux.