Romina Marcos, la fille de Niurka, se lance comme chanteuse

Romina Marcos, la fille de Niurka se lance en tant que chanteuse | Instagram

Récemment, la belle Romina Marcos a sorti son premier thème musical « ils m’ont dit non », se lançant en tant que chanteuse et allant droit à la gloire, ceci après être apparue dans le célèbre programme Inseparables où elle a fait sensation.

La fille de Niurka Marcos, a créé aujourd’hui, vendredi 15 octobre, sa nouvelle chanson intitulée « Ils m’ont dit non ».

Romina Marcos est la fille de la célèbre actrice Niurka, cependant, elle cherche actuellement à voler seule, prouvant qu’elle a un talent pour la guilde artistique.

En effet, nous l’avons vu participer à plusieurs émissions de téléréalité où nous avons pu en apprendre un peu plus sur sa personnalité et maintenant avec sa facette comme chanteur, Romi a ouvert son cœur dans sa première chanson « on m’a dit de ne pas”.

Il est à noter que le thème musical est déjà disponible sur toutes les plateformes numériques et possède une lettre révélatrice où il exprime ses sentiments et ce qu’il a été de se démarquer dans un monde de préjugés et de stéréotypes.

De plus, la chanson transmet un message d’autonomisation important auquel les jeunes femmes pourraient s’identifier.

La belle femme a récemment coupé sa grande crinière de cheveux cassés pour surprendre avec une tenue très différente de la fille que nous avons vue dans l’émission de téléréalité Inséparables et cela pourrait aussi signifier une nouvelle ère de changements et surtout aller à l’encontre du stéréotype féminin.

Dans la vidéo de la nouvelle chanson de Romina qui est maintenant disponible sur YouTube, on voit le tiktoker porter également des sweat-shirts surdimensionnés, entre autres tenues, alors qu’elle chante, danse et apprécie sa chanson dans un appartement très dans le style de Mexico. .

Par contre, au début on voit ses cheveux décolorés, cependant, elle est surprenante quand elle commence à les peindre d’un ton rose qui crie sa nouvelle facette.

Ils m’ont dit non, que je n’étais pas jolie, que je n’avais pas de visage et que je n’avais pas non plus de corps. Ils m’ont dit non, pourquoi tant de tatouage, que je n’étais pas une jeune femme qui n’avait aucune éducation », entend-on dans la chanson.

À travers son chant et sa participation à différentes émissions de téléréalité, Romina indique clairement qu’elle veut avoir son propre style et sa propre personnalité afin qu’elle puisse être reconnue par elle-même et non par sa famille.

Cependant, à plusieurs reprises, elle a clairement indiqué qu’elle entretenait d’excellentes relations avec sa mère, mais maintenant l’interprète cherche sa propre voie et gagne en notoriété et en popularité avec sa propre personnalité, ce qui est sans aucun doute à admirer et à remercier à ses efforts dans les médias, peu à peu il y parviendra.