Romney recevra un profil dans le prix Courage pour avoir voté pour condamner Trump ⋆ .

Le sénateur républicain Mitt Romney est le récipiendaire de cette année du John F.Kennedy Profile in Courage Award pour avoir été le seul sénateur du GOP à tenir tête au président Donald Trump lors de son premier procès en destitution, mais il reçoit l’honneur à un moment où il ne tient pas son propre parti responsable de la restriction des droits de vote.

La Fondation de la bibliothèque John F. Kennedy a annoncé vendredi que le sénateur républicain de l’Utah recevrait le prix pour son vote en 2020 pour condamner Trump pour un article de destitution et sa «défense cohérente et courageuse de la démocratie».

SALT LAKE CITY, UT – le 19 janvier: l’ancien gouverneur du Massachusetts et candidat républicain à la présidentielle Mitt Romney est interviewé à la Silicon Slopes Tech Conference le 19 janvier 2018 à Salt Lake City, Utah. Il y a une pression pour que Romney se présente pour le siège du Sénat de l’Utah étant vacant par le sénateur à la retraite Orrin Hatch cette année. (Photo par George Frey / .)

Le prix a été créé par la famille du défunt président pour honorer des personnalités publiques qui risquent leur carrière en adoptant des postes impopulaires pour le plus grand bien, et porte le nom du livre de Kennedy, lauréat du prix Pulitzer en 1957, «Profiles in Courage».

«L’engagement du sénateur Romney envers notre Constitution fait de lui un digne successeur des sénateurs qui ont inspiré mon père à écrire« Profiles in Courage »», a déclaré la fille de Kennedy, Caroline Kennedy, dans un communiqué de la JFK Library Foundation. «Il nous rappelle que notre démocratie dépend du courage, de la conscience et du caractère de nos élus.»

Je suis honoré par la reconnaissance de la famille Kennedy aujourd’hui. Mais je vois chaque semaine le courage de mes collègues du Sénat, dont beaucoup prennent des décisions difficiles pour faire ce qu’ils croient être juste, même si cela peut être politiquement impopulaire. – Mitt Romney (@MittRomney) 26 mars 2021

«Pendant une période de grave menace pour les institutions démocratiques américaines, Mitt Romney a été une voix républicaine cohérente mais souvent solitaire pour la défense de la démocratie et de la primauté du droit», a déclaré la fondation dans un communiqué de presse vendredi.

La plupart des Twitter n’étaient pas aussi ravis que Romney soit récompensé quand il ne fait pas assez en ce qui concerne les droits de vote. Romney s’est largement aligné sur son parti, notamment en soulevant des préoccupations concernant le projet de loi de vote radical des démocrates, S.1, qui élargirait l’accès au vote anticipé et par la poste et créerait une inscription automatique des électeurs pour tous les Américains éligibles, entre autres dispositions. Les républicains se sont opposés à la mesure comme étant une portée excessive du gouvernement fédéral et un effort visant carrément à maintenir le Congrès sous le contrôle démocratique.

La famille Kennedy donne à Mitt Romney un profil dans le prix du courage? Eugene Goodman les a-t-il refusés? pic.twitter.com/v1WYRlwSZT – 💛🐝Ebony Edwards-Ellis💛🐝 (@Eedwardsellis) 26 mars 2021

Je suis désolé, mais Mitt Romney ne mérite pas le prix JFK Profile In Courage pour avoir fait la bonne chose et avoir voté pour condamner un putain de monstre. Qu’est-ce qui ne va pas avec notre pays? – Kyla In The Burgh 🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 26 mars 2021

Qui récompense cela? Profil dans Courage? Romney est un traître RINO poignardant le dos de sa circonscription. Pierre Delecto est un connard majeur. https://t.co/Z23LGb7Ugr – HilltownHick (@HickHilltown) 26 mars 2021

Ironiquement, Romney a défié sans succès le frère de JFK, Ted Kennedy, pour son siège au Sénat américain du Massachusetts en 1994. Le Profile in Courage Award de Romney sera présenté par Caroline Kennedy et son fils, Jack Schlossberg, lors d’une cérémonie virtuelle en mai.