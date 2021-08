Ron ‘Bumblefoot’ Thal, ancien guitariste de Guns N’ Roses, se souvient avoir enregistré ses parties pour une chanson devenue ‘absurde’

Dans une toute nouvelle conversation avec Entrevues à couper le souffle, ancien GUNS N’ ROSES guitariste Ron “Bumblefoot” Thal on lui a demandé s’il avait entendu le “nouveau” GN’R chanson “Absurde”. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je l’ai fait. Je me souviens de la chanson de l’époque où je préparais des parties de guitare pour le [‘Chinese Democracy’] album. J’y ai posé quelques pièces à l’époque. Et, bien sûr, ils ont tous été remplacés – je ne suis pas dans le groupe. Sabrer devrait être là, bien sûr, faire toutes les pistes et tout ça. Alors oui, je l’ai entendu. Et c’était plutôt cool de l’entendre là-bas faire son truc. Cela a définitivement donné l’impression que c’est plus ce que c’est – comme un groupe.”

La version studio de “Absurde” — qui est une version retravaillée d’une version inédite GN’R piste appelée “Vers à soie” – est arrivé le 6 août, trois jours après que le groupe a interprété la chanson en direct pour la première fois lors de son concert au Fenway Park de Boston.

GUNS N’ ROSES dernière jouée “Vers à soie”, qui aurait été écrit au cours de la “Démocratie chinoise” séances, en 2001.

Thal rejoint GUNS N’ ROSES en 2006 et est apparu sur “Démocratie chinoise”, un effort qui contenait de la musique qui avait été écrite avant qu’il n’entre dans le groupe. Le disque a pris 13 ans à faire et n’était qu’un vendeur modeste, se déplaçant à seulement un demi-million d’exemplaires.

Thal n’a jamais annoncé officiellement son départ de la GN’R, mais une source a confirmé à l’auteur de musique de Detroit Gary Graff en 2015, que le guitariste était absent depuis la fin de la deuxième résidence du groupe à Las Vegas en 2014.

Thal a révélé plus tard qu’il se concentrait sur sa carrière solo et d’autres projets après avoir passé huit ans à jouer dans ARMES À FEU.

Thal est actuellement membre de FILS D’APOLLON, qui comprend également le batteur Mike Portnoy, claviériste Derek Sherinian et bassiste Billy Sheehan. FILS D’APOLLON sort son deuxième album studio, “MMXX” (prononcé : 20/20), en janvier 2020 via InsideOut Musique/Sony.



