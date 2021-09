Ron ‘Bumblefoot’ Thal dit que la pandémie a changé son point de vue sur les choses : ‘Je ne vais pas passer autant de temps sur la route’

Dans une nouvelle interview avec “Le podcast de Chuck Shute”, ancien GUNS N’ ROSES et courant FILS D’APOLLON guitariste Ron “Bumblefoot” Thal a expliqué à quel point le fait de ne pas pouvoir jouer en direct depuis un an et demi a affecté sa vision du style de vie des tournées.

“Cette pause a été une période de réflexion pour beaucoup de gens, et je pense que cela a changé beaucoup de point de vue des gens sur les choses”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Pour moi, je ne veux plus tourner. Je ne veux pas tellement tourner.

“Être à la maison pour la première fois depuis si longtemps et se reconnecter à sa famille et à moi-même, et être en studio tous les jours, être à nouveau créatif, au lieu de simplement vivre cette vie d’incréments de 24 heures avec…

“Je veux continuer à faire de la musique, et je ne vais pas passer autant de temps sur la route”, a-t-il expliqué. “Ce n’est pas une vie, tu n’as pas de vraie vie. Ce n’est plus comme ça que je veux vivre. J’en ai assez fait. Et je vais toujours sortir et jouer, mais maintenant je fais les cent pas [myself]. Je dis beaucoup plus “non”. J’avais l’habitude de passer toute ma foutue vie à vivre dans une valise. Ce n’était pas du tout une putain de vie. Tout m’a dépassé, et j’ai tout raté. Et je ne fais plus ça.”

Thal rejoint GUNS N’ ROSES en 2006 et est apparu sur les années 2008 “Démocratie chinoise”, un effort qui contenait de la musique qui avait été écrite avant qu’il n’entre dans le groupe. Le disque a pris 13 ans à faire et n’était qu’un vendeur modeste, se déplaçant à seulement un demi-million d’exemplaires.

Thal n’a jamais annoncé officiellement son départ de la GN’R, mais une source a confirmé à l’auteur de musique de Detroit Gary Graff en 2015, que le guitariste était absent depuis la fin de la deuxième résidence du groupe à Las Vegas en 2014.

Thal a révélé plus tard qu’il se concentrait sur sa carrière solo et d’autres projets après avoir passé huit ans à jouer dans ARMES À FEU.

Thal est actuellement membre de FILS D’APOLLON, qui comprend également le batteur Mike Portnoy, claviériste Derek Sherinian et bassiste Billy Sheehan. FILS D’APOLLON sort son deuxième album studio, “MMXX” (prononcé : 20/20), en janvier 2020 via InsideOut Musique/Sony.



