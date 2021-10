Ron ‘Bumblefoot’ Thal: entendre Eddie Van Halen pour la première fois ‘Blew My Mind’

Lors d’une apparition dans le 100e épisode de la « Groove infectieux » podcast, ancien GUNS N’ ROSES guitariste Ron « Bumblefoot » Thal discuté d’un album qui a eu « un impact énorme » sur sa vie : VAN HALENle quatrième LP de 1981 « Avertissement juste ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’avais 12 ans, et jusqu’à ce point, j’étais un peu comme un Jeune veau [AC/DC] genre de guitariste. Je me souviens que j’étais à l’entraînement d’un groupe et qu’il y avait un enfant qui traînait là-bas qui m’a demandé si j’avais entendu VAN HALEN. Je ne les avais pas entendus auparavant, alors il m’a fait passer un enregistrement de l’intro de ‘Mean Street’ sur le tout juste sorti ‘Avertissement juste’ album. Et comme tous ceux qui ont entendu VAN HALEN pour la première fois, ça m’a bluffé. Je n’avais jamais entendu ce genre de guitare jouer auparavant. Pourtant, à ce jour, je n’ai plus jamais entendu ce genre de guitare jouer. Cette introduction était juste un son que je n’avais jamais entendu auparavant, et elle m’a ouvert les yeux, les oreilles, mon esprit, mon esprit, tout mon être. Cela a juste changé le cours de tout et comment je regardais jouer de la guitare et faire de la musique et le rôle que la guitare a dans une chanson et dans la musique. Et à partir de là, je suis devenu un autre type de joueur. J’ai commencé à vraiment expérimenter et à creuser profondément pour trouver qui j’étais. Ce sera toujours l’un de mes albums préférés. Et je suis tellement reconnaissant d’être sur terre en même temps VAN HALEN était. »

Thal parlé précédemment de Eddie Van Halenl’influence de sur son jeu dans une interview d’octobre 2020 avec le WDHA station de radio. Il a déclaré à l’époque : « J’ai entendu ‘Éruption’ et j’ai été tout de suite époustouflé. Cela a changé ma vie – cela a vraiment changé ma vie, ce moment, et je m’en souviens très bien. J’ai une cassette de ‘Éruption’ et je suis rentré chez moi et j’ai passé des mois à l’apprendre. Juste petit à petit et juste en entendant quelques notes sur une cassette, je les trouvais à la guitare, et quelques autres, et quelques autres, jusqu’à ce que j’aie tout. Puis j’ai ouvert la cassette, j’ai dévissé les quatre petites vis dessus, et je l’ai ouvert et j’ai retourné la bobine dans l’autre sens et je l’ai remonté, donc maintenant tout était à l’envers, et puis j’ai appris à l’envers. »

Il a poursuivi: « J’avais un groupe de reprises quand j’avais 13 ans appelé PARADOXE. Et nous avons joué – la moitié du set était SE RUER et l’autre moitié était un tas de VAN HALEN. [I was] le plus énorme VAN HALEN ventilateur. je me suis abonné à Monde de la guitare magazine et lirait chaque Eddie Van Halen entretien. Et j’ai commencé à innover – j’ai commencé à démonter ma guitare, puis à faire tous les trucs qu’il faisait, [like] tremper vos micros dans de la cire pour changer la quantité de feedback, et toutes sortes de trucs fous. Et c’est ce qui m’a fait commencer à vraiment expérimenter et creuser profondément et essayer de trouver ma propre voix. Parce que personne n’avait autant de personnalité, d’identité et d’esprit unique dans leur jeu qu’il l’avait fait en tant que guitariste. Vous pouvez affirmer cela, bien sûr, mais si vous y réfléchissez, tout ce qu’il a apporté à la table – le son de la guitare, la façon dont il a utilisé un Variac pour changer la tension et faire sortir un son différent d’un Maréchal ampli et il a créé ce nouveau type de son appelé le « son brun ». Et juste l’originalité de son style – la façon dont il a joué, la façon dont il a tout formulé, juste ce que ses doigts ont fait et tous les tapotements qu’il a faits, comme la grande fin de ‘Éruption’ et puis des choses comme l’intro de « Petites guitares », en choisissant rapidement une corde et en frappant des notes sur une autre corde, comme [there were] deux personnes jouant une guitare. Il y avait tellement de choses qu’il faisait. Et aussi, le rôle de la guitare dans une chanson était complètement différent. Avant, c’était : ‘D’accord, voici votre morceau rythmique, et vous superposez les leads.’ Mais il en a fait cette personnalité en direct de cette entité déchirante à haute énergie dans une chanson. Et sur les albums aussi – il a changé la façon dont le rôle d’une guitare était sur un album, où vous aviez des pauses entre les chansons avec de petites parties de guitare uniques et ses longues intros de guitare et des choses que vous n’avez tout simplement pas entendues sur les albums de rock – du moins pas comme ça. Il était absolument le changeur de jeu numéro un. Et à partir de ce moment-là, après qu’il soit sur le radar, tout a changé. »

Thal rejoint GUNS N’ ROSES en 2006 et est apparu sur les années 2008 « Démocratie chinoise », un effort qui contenait de la musique qui avait été écrite avant qu’il n’entre dans le groupe. Le disque a pris 13 ans à faire et n’était qu’un vendeur modeste, se déplaçant à seulement un demi-million d’exemplaires.

Thal est actuellement membre de FILS D’APOLLON, qui comprend également le batteur Mike Portnoy, claviériste Derek Sherinian et bassiste Billy Sheehan. FILS D’APOLLON sort son deuxième album studio, « MMXX » (prononcé : 20/20), en janvier 2020 via InsideOut Musique/Sony.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Un mémorial honorant Eddie dans son ancienne ville natale de Pasadena, en Californie, a été officiellement dévoilée lundi matin (11 octobre).



