Ron Dennis : Seules les « erreurs » coûteront le titre de Verstappen 2021

Le fondateur et ancien patron de McLaren Group, Ron Dennis, soutient Max Verstappen pour devenir champion du monde 2021 tant que lui et Red Bull évitent les erreurs.

Verstappen se retrouve pour la première fois dans une bataille pour le championnat alors qu’il s’en sort avec le septuple champion Lewis Hamilton, un pilote que Dennis a introduit en Formule 1 avec McLaren.

Il y a peu de choix entre la paire avec Verstappen détenant un coussin de cinq points en tête du classement, et Dennis pense que le Néerlandais finira par faire le travail.

“J’ai un immense respect pour les technologues de Red Bull et je pense que Honda a très bien stabilisé les performances de leur moteur”, a déclaré Dennis à Sky F1.

«Je pense donc que ce sera Verstappen. Si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas parce qu’ils ont manqué de performance mais parce qu’ils font des erreurs.

« Et la question est de savoir dans quelles circonstances ces erreurs seraient commises ?

“Ce sera donc une fin de saison très colorée, mais je soutiendrai probablement Verstappen.”

Hamilton et Verstappen n’ont certainement pas hésité en piste et Monza a connu son deuxième shunt majeur de la saison, entraînant chacun un abandon.

Comme prévu, l’incident a été intensément débattu et le patron de Mercedes, Toto Wolff, l’a qualifié de faute tactique de Verstappen alors que les pilotes se sont heurtés à la chicane d’ouverture.

Mais Dennis pense que les médias exagèrent la situation, affirmant que des accidents se produiront toujours entre «un couple de jeunes cerfs en rut».

“Les médias en font un battage médiatique, mais vous pouvez voir qu’ils jettent constamment de l’eau sur le feu”, a-t-il déclaré.

« Ils essaient de calmer les choses, ce sont de vrais professionnels.

« Dans de nombreux sports, on pourrait appeler cela une sorte de faute professionnelle. En course automobile, les conséquences du contact des voitures entre elles sont difficiles à prévoir. Vous ne savez pas si une voiture va chevaucher l’autre comme dans le Grand Prix d’Italie, vous ne savez pas si vous allez filer dans l’Armco.

« Mais la réalité est que ces deux pilotes sont absolument professionnels, ils savent ce qu’ils font et ils savent qu’il est essentiel de prendre la tête en début de course, et c’est donc à ce moment-là qu’ils prennent vraiment des risques.

“Parfois, cela se passe, parfois non, et la seule chose que les deux ne veulent pas montrer à l’autre, c’est qu’ils reculeront, qu’ils seront intimidés.

« Alors c’est un couple de jeunes cerfs en rut, c’est aussi simple que ça.

Lorsqu’on lui a demandé si Hamilton apprécierait le défi de Verstappen, Dennis a répondu : « Personne n’aime perdre, donc il ne sera pas du tout content d’être derrière le match.

« Mais sa motivation, et celle de tout pilote de haut niveau, est renforcée par le fait de devoir se battre.

« Mais se battre dans une voiture de grand prix est extrêmement tranchant. Si vous êtes trop agressif avec la voiture, vous détruisez les pneus trop rapidement, vous déterminerez très tôt l’issue de la course car si tout semble très proche, la réalité est que lorsqu’une voiture est derrière une autre, il aura un défi bien plus grand s’occuper de ses pneus.

“Les moteurs et tout sont si fiables maintenant que c’est vraiment entre deux gladiateurs, et le résultat, bien sûr, n’est pas que l’on perde la vie mais que l’on doit gagner et l’autre doit perdre.”

Mais malgré toutes les discussions sur Verstappen et Hamilton à Monza, McLaren était les stars du spectacle alors que l’ancienne équipe de Dennis a remporté un doublé choc, menée par Daniel Ricciardo.

Et tandis que Dennis n’était pas à l’aise d’accepter l’affirmation selon laquelle McLaren est de retour au sommet de la F1, il a “crédité” l’équipe pour sa victoire bien méritée.

“Je me souviens il y a de nombreuses années, quelqu’un m’a dit ‘une hirondelle ne fait pas un été'”, a répondu Dennis lorsqu’on lui a demandé si les meilleurs jours de McLaren étaient revenus.

“Mais ils ont eu une première et une deuxième dans des circonstances où la plupart des gens diraient ‘oui, mais les deux pilotes de tête étaient sortis au début de la course’. Mais ils menaient la course et ils les retenaient, donc je pense que tout le mérite leur revient.

“Ils ont fait de gros progrès au cours des dernières courses et ils méritaient le doublé.”

